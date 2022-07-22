美国报告近十年来首起小儿麻痹症病例

（早报讯）美国纽约州罗克兰县星期四（7月21日）报告一起脊髓灰质炎病例，即俗称的小儿麻痹症，这是美国近十年来发现的首起病例。

卫生官员说，这名患者是纽约市郊的罗克兰郡居民，似乎是被接种过口服脊髓灰质炎疫苗（OPV）的人感染的。美国上一次报告脊髓灰质炎病例是在2013年。

纽约州卫生厅在一份声明中说：“这表明病毒可能起源于美国以外的地区，这些地区仍在接种口服脊髓灰质炎疫苗，而灭活疫苗中不会出现逆转毒株。”

脊髓灰质炎曾经是美国最可怕的疾病之一，每年导致数千人瘫痪，其中很多是儿童。

美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据显示，脊髓灰质炎疫苗从1955年开始面市，20世纪60年代，全美范围内的疫苗接种活动使每年的病例减少到100起以下，70年代则减少到10起以下。

1979年，美国宣布消灭了脊髓灰质炎，极少数情况下，旅行者会将这种病毒带入美国，最近一起病例发生在2013年。

美国儿童仍然定期接种脊髓灰质炎疫苗。根据CDC最新的儿童疫苗接种数据，约93%的2岁儿童至少接种了三剂脊髓灰质炎疫苗。

脊髓灰质炎患者可能出现发烧、头痛、肌肉疼痛、呕吐等症状，病情严重时可能瘫痪或死亡。脊髓灰质炎尚无治愈方法，接种疫苗仍然是最经济有效的预防方法。