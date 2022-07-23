沙利文：美对台的战略模糊政策未改变

（早报讯）美国国家安全顾问沙利文星期五（7月22日）重申，美国的“一中政策”没有改变。在台湾问题上，他相信“模糊”必须是战略特征。他还说，美国将继续向台湾提供更有利于台湾应对潜在威胁的武器。

美国之音报道，沙利文在阿斯彭安全论坛上被问到，美国总统拜登曾三次在不同场合说美国将“军事保卫台湾”，这到底是拜登的“随口一说”，还是代表美国对台政策的改变？沙利文回答说，美国对台湾的政策始终如一。在台湾问题上，美国将继续保持战略模糊政策。

他说：“每一届政府的台湾政策，无论是声明性的政策还是实际政策，都有很多不同的说法，你把它们放在一起看，然后你问，这怎么能融合在一起？从某种程度上来说，战略模糊的创造性张力让我们的多届政府在数十年里能够维持台海两岸的和平与稳定，所以对你的问题的直接回答是否定的。正如总统本人所说，我们的政策没有改变。”

沙利文进一步解释战略模糊的优势。他说：“这不仅在国际事务中如此，在人类生活的许多不同领域也是如此。我不会说这是前后不一致。我得说，在某些特定情况下，在非常复杂的情况下，模糊必须是战略的一个特征。是的，从理念上来说，我捍卫这个概念。”

他也重申，美国与台湾的国防和安全关系依然植根于一个中国政策，三个联合公报，《台湾关系法》和六项保证。

在沙利文作出上述陈述的前一个小时，美国前国防部长埃斯珀在阿斯彭论坛上重申，美国的一中政策已经过时，他呼吁美国放弃对台湾战略模糊的立场。他说，美国最初坚持一中政策的两大“信条”已经不存在。

埃斯珀说：“首先，大部分台湾人现在认同自己是台湾人，而不是中国大陆人。第二点，他们很久以前已经放弃了回到大陆以及宣称回到大陆的雄心。”

他说，更重要的是，中共一直在破坏《台湾关系法》中一条不成文的规定，那就是不得使用胁迫来决定台海两岸的最终状态。

埃斯珀结束对台湾的访问后出席阿斯彭论坛。