英国逾2200猴痘病例 研究显示主要经性行为传播

（早报讯）英国卫生安全局星期五（7月22日）发布的最新数据显示，截至21日，英国已累计确诊2208起猴痘病例。

英国伦敦玛丽王后大学的科学家团队主导的一项国际研究结果显示，在其研究的猴痘病例中，约95%经由性行为感染。此研究结果已于21日发表在美国《新英格兰医学杂志》周刊上。

英国卫生安全局22日公布的数据显示，在英国所有2208起猴痘病例中，2115起在英格兰报告。当天，该机构发布关于猴痘疫情的第四次技术简报称，有证据表明，迄今报告的猴痘传播仍然主要发生在相互关联的性行为网络中，尚未发现这些网络之外的大量传播。最新数据显示，猴痘疫情增长速度可能已有所放缓。

英国卫生安全局主管临床和新发感染事务的官员钱德在22日发表的一份声明中说，虽然任何人都可能感染猴痘，但英国大多数猴痘病例仍然发生在男同性恋、双性恋和其他男男性接触者中，并警告公众在参加聚会或活动前，应检查自己是否出现猴痘症状。

伦敦玛丽王后大学科学家领衔的国际研究团队21日在《新英格兰医学杂志》周刊上发表报告说，研究人员在分析今年4月27日至6月24日16个国家报告的528起猴痘病例后发现，这些病例中95%经由性行为感染。研究发现，这些病例中98%是同性恋或双性恋男性，41%还感染了人类免疫缺陷病毒（HIV）。患者中位数年龄为38岁。

世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞21日说，今年以来，世卫组织所有六个区域的71个成员已报告1万4000多起猴痘确诊病例。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，由猴痘病毒感染引发。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在几周内康复，但也有患者病情严重。