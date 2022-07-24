吉兰丹幸福指数高于雪兰莪

（早报讯）马来西亚国家统计局今年首次发布《2021年马国幸福指数报告》（MHI）后，各项经济发展指数低于全国平均值的吉兰丹州，幸福指数却高于全国最富裕的雪兰莪州。吉兰丹州政府认为，这显示当地民众“知足常乐”。

吉兰丹副州务大臣莫哈末阿玛星期日（7月24日）在哥打峇鲁一场讲座表示，吉兰丹的幸福指数比雪州等发展更进步的州属高。他说：“吉兰丹是其中一个最幸福的州，幸福意即人民生活尽管艰难，他们仍感觉满足和舒适，这才是我们领先（雪州等州属）的原因。”

他说，这也证明以智慧治州更重要。“看看希盟执政的（雪兰莪）州，天然资源丰富而州属富裕，但百姓却不幸福，所以幸福指数才会这么低。”

统计局总监莫哈末乌兹尔7月22日发布的《2021年马国幸福指数报告》时说，全国13州和三个联邦直辖区的指数之中，数值最高前三名都是联邦直辖区，它们包括纳闽9.29、吉隆坡7.77和布城7.28。

其他13州的指数则为登嘉楼7.20、吉兰丹7.02、玻璃市6.96、彭亨6.75、柔佛及砂拉越都是6.69、森美兰6.68、槟城6.65分、吉打6.59、霹雳6.35分和沙巴6.28、马六甲5.85，最后一名是雪兰莪的5.74。

他说，幸福指数最低为0（很不幸福），接着是2至3（不幸福）、4至5（一般幸福）、6至9（幸福），最高为10（很幸福）。