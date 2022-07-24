马尼拉枪击案枪手落网 警方：这是一起刺杀事件

（早报讯）菲律宾一大学发生罕见枪击事件，死伤者包括菲律宾巴西兰省拉米坦市（Lamitan）前市长弗里盖（Rosita Furigay）和她的家人。警方已逮捕枪手，并指这是一次“有针对性的刺杀”事件。

枪击事件星期天（7月24日）下午发生在奎松市马尼拉雅典耀大学。法学院毕业生和他们的家人正在校内参加毕业典礼。弗里盖的女儿也是毕业生之一，弗里盖到场出席典礼。

法新社报道，奎松市警察局证实，三人在事故中丧命，其中包括弗里盖本人、她的行政助理和一名大学保安。两名伤者包括弗里盖的女儿。警方透露，她目前伤势稳定。

警方称，枪手在案发后逼一名司机下车，然后开着车子逃离现场。他在途中换了另一辆车继续逃跑，最终在一座教堂附近被警方追上和逮捕。警方也起获两把手枪和一个消音器。

嫌疑人与弗里盖有长期的法律纠纷

警方证实嫌疑人名为尤摩尔（Chao-Tiao Yumol），指他与弗里盖有长期的法律纠纷。尤摩尔较早前曾因网络诽谤案被提控。

奎松市警长麦迪纳说：“这看起来是一起有针对性的刺杀。”他称，这起事件是“孤立的”。

虽然菲律宾枪支管理宽松，但学校和大学枪击事件罕见。针对政治领袖的暗杀则相当普遍，尤其是在选举期间。

弗里盖的家族长期掌控拉米坦市的政治。她担任了三届市长，碍于宪法的任期规定，无法在今年大选中寻求连任。

弗里盖2013年接替丈夫当选为拉米坦市长，他丈夫之前从2004年担任市长至2013年。今年大选，她丈夫又上阵，成功当上新一届市长。在菲律宾，强大的家族将官职移交给另一名家族成员，以保持他们的影响力。

马尼拉雅典耀大学谴责这起枪击事件，指它“夺走了法学院2022届学生本应喜庆的活动”。

星期天的枪击案发生在菲律宾总统小马可斯发表第一次国情咨文前夕。小马可斯对事件表示震惊，并指执法机构将“彻底、迅速地调查这起杀人事件，将所有涉案人员绳之以法”。