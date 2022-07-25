美副国务卿和前总统肯尼迪女儿 8月访所罗门群岛

（早报讯）在中美两国争扩大对太平洋岛国的影响力之际，美国副国务卿谢尔曼和美国驻澳大利亚大使卡罗琳·肯尼迪，正计划于下个月到所罗门群岛进行访问。

美国国务院一高级官员星期天（7月24日）向路透社披露，谢尔曼将于8月6日至8日率团访问所罗门群岛，她将与高级官员会晤，“彰显美国与所罗门群岛之间的持久关系”，并参加美国驻所首都霍尼亚拉大使馆的开馆仪式。

今年是瓜达尔卡纳尔战役80周年，谢尔曼和卡罗琳·肯尼迪的父亲在第二次世界大战期间，都曾参加所罗门群岛战役。这场为期六个月的战斗，标志着美国领导的太平洋进攻行动的开始，显示了所罗门群岛今天持续存在的战略重要性。

在霍尼亚拉，谢尔曼将在美国瓜达尔卡纳尔纪念碑所在地天际岭、由美方主办的一个仪式上致辞，并在血腥岭由所罗门群岛主办的纪念仪式上发表讲话。她也会参加由所罗门群岛和日本组织的其他纪念活动。日本现在是美国的亲密盟友。

卡罗琳·肯尼迪的父亲、美国前总统肯尼迪1963年11月22遇刺身亡。他在二战期间为美国巡逻艇船长，参加了所罗门群岛战役。

国务院高官说，对谢尔曼本人来说，这次访问也具有特殊的个人意义。她父亲马尔·谢尔曼（Mal Sherman）在二战期间为海军陆战队员，曾在1942年8月美国与盟军和日军之间的瓜达尔卡纳尔岛战役中受伤。

谢尔曼的代表团还包括美国印太司令部副司令斯克伦卡（Stephen Sklenka）和海军陆战队太平洋司令鲁德尔（Stephen Rudder）。

中国一直在寻求加强与渴望外国投资的太平洋岛国的经济、军事和警察联系。华盛顿则强调与太平洋岛国的历史联系，尤其是在二战期间的共同牺牲，并誓言投入更多资源。

中国今年与所罗门群岛签署的安全协议突显了北京日益增长的影响力，此举引发了澳大利亚、新西兰和美国的担忧。