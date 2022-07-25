日本火山喷发 17户28人已疏散

（早报讯）日本鹿儿岛县樱岛火山爆发，部分居民乘渡船离开。鹿儿岛市政府说，截至星期一（7月25日）零时，已有17户28人疏散。气象厅说，樱岛附近一些地区当天预计会下雨，但估计不是会引发泥石流的暴雨。

共同社和法新社综合报道，樱岛火山于24日晚上8时05分左右出现爆炸式喷发。气象厅说，大块的火山石飞散至喷发口约2.5公里处。据当地媒体，有村町和屋台村部分地区的居民接获撤离通知。据悉，该地区有51人居住。

日本首相岸田文雄已指示政府部门与当地市政府密切合作，采取疏散等措施，预防灾害灾情。

鹿儿岛当局说，截至24日晚上10时许，尚未发现人员伤亡。

樱岛火山从23日至24日下午，先后喷发四次，高度一度达到1200米。

气象厅将24日晚上的喷发警戒级别，从三级的“限制进山”上调至最高的五级（疏散），并提醒南岳山顶火山口以及昭和火山口约3公里以内居住区，严加警惕大块的火山石，约2公里内还可能发生火山碎屑流。

日本气象厅人员提醒南岳山顶火山口以及昭和火山口约3公里以内居住区，严加警惕大块的火山石，约2公里内还可能发生火山碎屑流。（法新社）

气象厅说，樱岛火山喷发警戒级别升至五级尚属首次。大块火山石飞散范围超过2公里，上次发生是在2020年6月4日。

这是日本第二次把火山爆发警戒级别上调至五级，上一次为2015年口永良部岛火山喷发。樱岛1914年发生的“大正喷发”夺走不少条人命。