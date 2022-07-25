缅军处死民运人士 国际各界强烈谴责

（早报讯）缅甸官方媒体星期一（7月25日）报道，缅甸军方处决了缅甸民运领袖觉敏友和原民选政府领导人翁山淑枝的盟友朴泽亚陶等四名民主活动人士，国际各界纷纷发出强烈谴责。

路透社报道，缅甸影子政府“民族团结政府”（NUG）总统办公室控诉军方的“残暴行为”，并对四名民运人士的死亡深感悲痛。

NUG总统办公室发言人觉佐（Kyaw Zaw）说：“国际社会一定要对军方的暴行祭出惩罚。”

联合国缅甸人权问题特别报告员安德鲁斯说：“听到军政府处决缅甸爱国者和人权与民主捍卫者的消息，我感到愤怒和悲痛。我诚挚地向死者的亲人和朋友，以及所有在军政府升级暴行中受迫害的所有缅甸人民表示哀悼。他们（军方）的罪大恶极行为对国际社会来说，是一个重大的转折点。”

人权观察组织亚洲区代总监皮尔森说，缅甸军政府的行为“极度残酷”，她呼吁国际社会向缅甸军政府表明，“他们必将为自己的罪行付出代价。”

《缅甸全球新光报》25日报道，因协助实施“恐怖行为”而被处决的四人为缅甸民运领袖觉敏友（Kyaw Min Yu）、前全国民主联盟国会议员朴泽亚陶（Phyo Zeya Thaw）、拉妙昂（Hla Myo Aung）和昂图拉祖（Aung Thura Zaw）。

觉敏友和朴泽亚陶对死刑判决提出的上诉于6月被驳回，拉妙昂和昂图拉祖被指杀死一名据称是军方线人的女子。

朴泽亚陶的妻子说，她并没有接获丈夫已被正法的通知。路透社尚未与觉敏友、拉妙昂和昂图拉祖的家人取得联系。