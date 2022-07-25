本星期美国股市要注意什么？

（早报讯）接下来五天会是华尔街美国股市忙碌的交易周。除了联储局会议之外、多家重量级科技股业绩报告，以及关键经济数据都会挤在这几天出炉。投资者将有大量的资讯需要消化与思考，才能做出正确的投资决定。

首先，本星期美国股市的头条相信会是联储局在星期二和星期三，即7月26日至27日召开的最新政策会议。到时联储局将宣布加息幅度，市场预计央行会再加息75个基点。

如果联储局宣布加息四分之三个百分点，联邦基金利率将从不到五个月前的近0％，直线上升至2.25％至2.5％的区域。这也是许多分析师和经济学家等之前所认同的中立利率区域。

在业绩报告方面，标准与普尔500指数中权重最大的股票，包括微软（Microsoft）、谷歌母公司Alphabet、面簿母公司Meta Platforms、苹果（Apple）和亚马逊（Amazon），以及其他170多家指数公司，都计划在本星期五之前发布第二季度业绩。

这些大型股的业绩绝地是受到市场投资者的密切关注的。除了最近季度的业务表现之外，投资者也是密切关注科技巨头对招聘计划，以及这些公司高管对宏观经济逆风相关的评论。

另外，星期四美国将发布第二季度国内生产总值预估数字，这相信也会是市场的焦点。许多市场分析师、经济学家、投资者等都相继争论，美国经济衰退是否已经开始。根据彭博社之前的估计，经济学家预计这次发布的经济数字，将显示上个季度的经济年增长0.5％。

上星期美国三大主要股指均上涨。根据LPL Financial的数据，上星期二基准与标准普尔500指数中有98％的股票上涨。这是自2018年12月26日以来，最多股上升的一天。

根据FactSet Research的数据，截至上星期五，标准与普尔500指数成份股公司当中，21％的公司已公布了第二季度业绩，但只有其中68％的公司实际每股盈利超越市场分析师预测的数字，这比五年平均77％的水平来得低。每股盈利超标的幅度平均是3.6％，也是不到五年平均水平8.8％的一半。