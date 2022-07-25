欧盟批准天花疫苗用于预防猴痘

（早报讯）世界卫生组织将猴痘疫情列为全球突发公共卫生事件后，欧盟委员会批准使用天花疫苗用于防治猴痘。

丹麦制药商巴伐利亚北欧（Bavarian Nordic）星期一（7月25日）发表声明说：“欧盟委员会已经批准公司的天花疫苗Imvanex的销售授权涵盖对猴痘的免疫保护。”

声明说，这项授权在所有欧盟成员国以及冰岛、列支敦士登和挪威都有效。巴伐利亚北欧是唯一获准提供这款疫苗给美国、加拿大和欧洲用于预防猴痘的制药商。

欧盟2013年批准Imvanex用于预防天花。由于猴痘病毒和天花病毒相似，因此被认为是可预防猴痘的潜在疫苗。部分欧盟国家在欧盟委员会作出批准前，已先行进口Imvanex。

欧洲药品管理局（EMA）早前建议欧盟批准扩大Imvanex的适应症范围，用于帮助成年人预防猴痘及阻断病毒传播。

世界卫生组织星期六（23日）将猴痘疫情列为全球突发公共卫生事件。这是世卫组织最高级别的警报，目前只有冠病和小儿麻痹症属于这个级别。猴痘病毒已影响72个国家的近1万6000人。

猴痘的危险性和传染性低于天花，后者已于1980年完全消灭。

猴痘是一种人畜共患疾病，常见症状包括发烧、剧烈头痛、肌肉酸痛、背痛、精力不足、淋巴结肿大和皮疹或皮肤损伤。多数患者会在数周内康复，但也有患者出现严重症状甚至死亡。

自5月初以来，在长期流行猴痘的西非和中非以外的国家，猴痘病例出现激增趋势。