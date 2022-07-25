推特怪马斯克给业绩负面影响 马斯克也发推文回敬推特

（早报讯）推特上星期五（7月22日）发布欠佳业绩，并将此怪罪于全球首富马斯克（Elon Musk）。马斯克也不甘示弱，即刻在推特上发推文说：“我是橡胶，你是胶水。”，意思浅浅，无论你说什么，我都会弹回给你、黏住你。

推特（Twitter）发布的第二季营业额是11亿8000万美元，比华尔街分析师普遍预测的低约1％。推特说这个“失误”的“罪魁祸首”除了是疲弱的数码广告市场之外，还包括马斯克无理终止440亿美元的收购计划，以及连带的法律斗争。

推特在发布业绩时说，宏观经济环境对数码广告行业的影响，以及与马斯克收购推特相关的不确定性，让公司决定不对今年第三季提供任何业绩预估。

推特说，公司已经为了马斯克收购推特之事，花费了3300万美元相关费用，但马斯克却突然终止收购。推特说：“推特认为，马斯克所谓的终止是无效和错误的，合并协议仍然有效。”

根据推特业绩报告，公司的每股亏损0.08美元，比市场分析师预测的每股盈利0.14美元逊色很多。推特的11亿8000万美元营业额，也比分析师预测的13亿2000万美元显著低。

推特第二季可货币化的每日活跃用户有2亿3780户，市场的预测则是2亿3808万户。推特的业务成本和费用增长31%至15亿2000万美元。

推特股价在上周五微起0.32美元或0.81％，闭市报39.84美元。