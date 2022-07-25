马哈迪被指透过侄儿收受献金

（早报讯）马来西亚前副首相阿末扎希被控外国签证系统贪污案续审时，继续牵扯出政治人物收受献金的案外案。涉案的前签证系统营运商告诉法庭，前首相马哈迪也透过中间人收取献金。

阿末扎希共面对33项向签证系统运营商Ultra Kirana私人有限公司（简称UKSB）收取1356万新元贿赂的罪名。控状指他担任内政部长期间发出支持信，让UKSB继续处理中国一站式服务中心及外国签证系统。阿末扎希一旦罪名成立，将面对最高20年监禁和罚款不少于贿金五倍或1万令吉，取其高者。

UKSB前行政经理陈祥生（之前音译“陈雄顺”）之前告诉法庭，他的笔记型电脑保存了2014年至2018年期间支付献金给阿末扎希的账本。这份账本也提到UKSB交付献金给多名部长、政治领袖和政府官员。这些人包括前首相慕尤丁、房屋及地方政府部长利查马力肯、国防部高级部长希山慕丁、卫生部长凯利、沙民兴党主席、前乡村与区域发展部长沙菲益阿达，还有前外交部长阿尼法等人。他们过后都否认收受献金。

陈祥生星期一（7月25日）供证时指出，2018年第14届全国大选之后，时任首相马哈迪和土团党也间接获得UKSB公司总额260万令吉（约81万新元）政治献金。陈祥生说，这笔钱是透过马哈迪的侄儿拉末阿布峇卡转交的。

他也说，根据账本，公司曾提供政治献金的政治人物还有前交通部长陈广才780万令吉、前房屋及地方政府部长黄家泉92万令吉，以及巫统宣传主任沙里尔韩丹116万2000令吉。