马国反贪会将传召被指收受献金的政治人物

（早报讯）马来西亚政府宣布，“巫统主席阿末扎希被控签证系统贪污案”证人供证时提到的收受献金的政治人物，都将遭反贪污委员会传召以协助调查。

负责国会与法律事务的首相署部长旺朱乃迪星期一（7月25日）以书面答复马六甲市区国会议员邱培栋的提问时说，反贪会将调查这些政治人物是否涉贪。“反贪会已收到多起投报，这些投报涉及近期在法庭提呈的账本提到的人士。反贪会将传召所有在名单中提到的人士。”

阿末扎希共面对33项向签证系统运营商Ultra Kirana私人有限公司（简称UKSB）收取1356万新元贿赂的罪名。控状指他担任内政部长期间发出支持信，让UKSB继续处理中国一站式服务中心及外国签证系统。

UKSB前行政经理陈祥生之前告诉法庭，他的笔记型电脑保存了2014年至2018年期间支付献金给阿末扎希的账本。这份账本也提到，UKSB交付献金给多名部长、政治领袖和政府官员。

这些人包括前首相马哈迪、前首相慕尤丁、房屋及地方政府部长利查马力肯、国防部高级部长希山慕丁、卫生部长凯利、沙民兴党主席、前乡村与区域发展部长沙菲益阿达、前外交部长阿尼法、前交通部长陈广才、前房屋及地方政府部长黄家泉，以及巫统宣传主任沙里尔韩丹等人。这些政治人物都陆续表明不曾接受UKSB任何献金。