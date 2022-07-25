周一美市盘前走势偏高 重点谈美国运通的业绩

周一重点：

在全球市场关键的一周开始之际，美国华尔街股指期货星期一（7月25日）小幅走高。投资者都在等待联储局本星期三的最新政策决定。市场预计央行会再加息75个基点。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升21.60点或0.54％，报3983.20点；纳斯达克100指数期货起64.00点或0.52％，报12460.50点；道琼斯指数期货则上升171.30点，报32070.60点。

面簿母公司Meta Platforms、谷歌母公司Alphabet、苹果（Apple）、微软（Microsoft），以及亚马逊（Amazon）等巨无霸美股会在本星期陆续公布业绩。

社交媒体Snap令人失望的季度业绩吓坏了投资者，连带影响到其他社交媒体和广告科技股票也跟着下跌。尽管美国运通（American Express）当天发布了乐观业绩预测，美国股市上星期五还是收低。

标准与普尔500指数上星期五下跌37.32点，闭市报3961.63点。重量级的道琼斯指数则退低137.61点，闭市报31899.29点。以科技股为主的纳斯达克100指数下跌1.77％或222.94点，以12396.47点收市。

虽然上星期五下跌，美市三大主要股指均取得周线涨幅，科技股纳斯达克指数本周收高3.3％。标准与普尔500指数上涨2.4％，道琼斯指数则上涨2％。

美国股市隔夜交易淡静，交易所的总成交量是1亿零380万股，比过去20天的115亿3000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

优步科技（Uber Technologies）上星期五接受掩盖2016年影响5700万乘客和司机的数据泄露事件的责任，与美国检察官达成和解以避免刑事指控。这个新发展让这股在今晚盘前上升0.16美元，截稿时报23.46美元。

特斯拉（Tesla）希望利用公共资金来建造电动车充电站，因此它正在开放旗下美国的部分超级充电站，让其他品牌的电动车也能够在特斯拉充电站充电。这个消息让特斯拉股价于今晚盘前上升10.12美元，截稿时报826.85美元。

Verizon Communications在上周五表示，因为通胀压力，公司因此下调年度盈利。这个消息导致股价当天就下挫6.8％。今晚盘前Verizon Communications回稳，起0.15美元，截稿时报44.60美元。

星期一下文我们来看看美国运通上星期五发布的业绩。公司高管在发布会上还上调了接下来的营业额预测，推动美国运通股价上星期五上涨1.9％。今晚盘前该股继续上升1.91美元，截稿时报154.92美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Alphabet、英伟达（NVIDIA）和Newmont Corp。截稿时，除了Newmont Corp股价下跌之外，其他四只活跃股的股价都上升。

消费者在这个季度用美国运通卡刷甚至还创了公司的消费总额纪录。旅游和娱乐项目更是首次超越冠病疫情之前的水平。（彭博社）

美国运通（American Express）（纽约证券交易所代码：AXP）

（早报讯）信用卡公司美国运通在上星期五（7月22日）调高对本财年的营业额预测，并表示消费者的消费方式没有受到通胀的影响，人们还是照旧在刷卡消费。

包括摩根大通（JPMorgan Chase）和花旗集团（Citigroup）在内的美国主要银行，最近几个星期都指出，虽然面对不确定的经济前景，消费者的支出似乎仍保持强劲，这对信用卡公司来说是一个可喜的现象。

美国运通说，公司预计全年营业额增长能够达到23％至25％之间。之前预测的增长率是18％至20％之间。

消费者在这个季度用美国运通卡刷下了创纪录的总消费额。旅游和娱乐项目更是首次超越冠病疫情之前的水平，而且千禧一代和Z世代会员的支出还增长了将近50％。

根据美国运通的业绩报告，该公司的每股盈利是2.57美元，比市场分析师预测的2.41美元高出6.64％，不过比去年同期的2.80美元少8.21％。该公司的季度营业额是133亿9000万美元，比分析师普遍预测的125亿美元高7.16％，比去年同期的102亿4000万美元也增长30.77％。

因为整个经济形势有可能恶化，美国运通增加4亿1000万美元的信用损失准备金。另外，为了吸引客户继续消费，美国运通这个季度在奖励和津贴上的支出来也增加近三分之一，达到104亿美元。

在Tipranks的19名分析师中，有10名给予美国运通股“买入”的评级，九名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是175.67美元。