促亚细安继续禁缅军参加会议 美称制裁选项皆摆桌面

（早报讯）美国表明不会对四名缅甸民主派人士被处决坐视不理，正在考虑对缅甸军方采取进一步的惩罚行动，所有选项都在桌上。

法新社报道，美国国务卿布林肯星期一（7月25日）发表声明说，缅甸军方的暴行进一步体现了这个政权完全无视人权和法治，公然通过虚假审判和处决行动试图消灭民主。但他有信心杀戮无法阻挡缅甸的民主运动。

另据路透社，国务院发言人普赖斯在同日的例行记者会上呼吁各国禁止向缅甸出口军备，并避免采取能够给予缅甸军方国际合法化的行动。

普赖斯说，没有任何国家对缅甸军方的潜在影响力能够超越中国，他也敦促亚细安国家继续把缅甸军方排除在亚细安区域会议之外。

当被问及拜登政府是否考虑对缅甸天然气业实施制裁时，普赖斯说，在美国讨论的进一步行动中，所有选项都摆在桌面上。美国军方此前对缅甸军方实施的制裁并不包括天然气。

普赖斯说：“缅甸军方执行了如此恶劣的行动，他们决不能指望一切如常。”

缅甸军方控制的《缅甸环球新光报》25日报道，四名民主派人士包括全国民主联盟前国会议员朴泽亚陶（Phyo Zeya Thaw）、民运领袖觉敏友（Kyaw Min Yu），以及杀害一名据称是军方线人的妇女的拉妙昂（Hla Myo Aung）和昂图拉佐（Aung Thura Zaw）已被正法。

报道没有交代四人是几时或以什么方式被处死。缅甸以往都是采用绞刑。