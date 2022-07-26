特朗普女婿出回忆录 自爆曾患甲状腺癌

（早报讯）美国前总统特朗普的女婿库什纳在即将出版的回忆录中透露，他在2019年患甲状腺癌。这件事此前不曾对外公布。

库什纳是特朗普女儿伊万卡的丈夫，两人育有三名子女。特朗普当上美国总统后，他和伊万卡都成为总统顾问。

路透社看到这本书的摘录，库什纳在回忆录中写道，他得知自己患癌那天正在空军一号上，随特朗普一起飞到得克萨斯州。

时任白宫医生康利在机上把他拉到一旁，告诉他沃尔特里德医疗中心进行的检测结果显示他患了癌症，“我们需要马上为你安排手术”。

库什纳在2019年感恩节前动了手术，虽然白宫内部消息经常外泄，但他还是成功地守住患癌这个秘密。

库什纳不知情的是，特朗普其实已知道此事。库什纳说，在动手术的前一天，特朗普把他叫到椭圆形办公室，并下令人员把门关上。特朗普问他：“你对手术感到紧张吗？”

库什纳问特朗普怎么知道，特朗普说：“我是总统，我无所不知。我知道你希望这事保密，如果是我，我也会选择保密。你会没事的。不用担心工作。这里的一切交给我们。”

《纽约时报》率先报道了库什纳回忆录的摘录。

库什纳的回忆录《打破历史：白宫回忆录》（Breaking History: A White House Memoir）将在8月23日出版。