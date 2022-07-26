突尼斯总统料在宪法公投中赢得更多权力

（早报讯）突尼斯总统赛义德预计将在宪法公投中获胜，以扩大他的权力。这次投票率不到三成，凸显这个深陷经济危机的北非国家的政治分歧。

调查机构Sigma Conseil的出口民调显示，支持宪法改革的票数约为92%，初步官方结果将于星期二（7月26日）较晚时公布。新宪法草案总体加强了总统对政治权力的控制，削弱了议会权力，引起了反对派强烈不满。

赛义德的反对者早前抵制投票，因此这一结果是意料之中。赛义德的反对者称，这次公投是赛义德在2021年7月通过暂停议会和解雇总理发起的权力掠夺。

据选举委员会称，900万合格选民中约有27.5%投了票。相比之下，2019年第二轮选举中的投票率为55%，该次选举使赛义德上台。

突尼斯的经济和公共财政处于困境，政府正在与国际货币基金组织（IMF）谈判，希望实施救援计划。

大批赛义德的支持者星期一晚挤满了首都突尼斯市中心的哈比卜·布尔吉巴大道中央。据当地广播公司Mosaique FM报道，赛义德称，即将到来的结果“证实突尼斯人今天正在实现从绝望、贫困和虐待状态的过渡”。

彭博社报道分析指，公投投票参与度不高，说明前宪法学教授赛义德遭到了极大的反对。他被指责在过去一年中不断获得更多的权力。他的批评者称这项举措是政变，但赛义德说这是将国家从混乱中拯救出来所必需的。