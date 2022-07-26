孟加拉向国际货币基金组织求助渡过金融冲击

（早报讯）孟加拉已请求国际货币基金组织（IMF）提供支持，以渡过俄罗斯入侵乌克兰后能源价格波动所引发的金融冲击。

孟加拉近几周面临长时间的停电，有时一天长达13个小时。孟加拉公用事业部门正在努力寻找足够的柴油和天然气来满足需求。全国数以万计的回教堂被要求减少使用冷气，以缓解电网的压力，货币贬值和外汇储备的减少加剧了电力短缺。

一名不愿具名的财政部高级官员星期二（7月26日）向法新社证实，孟加拉已经寻求国际货币基金组织的信贷额度，但没有透露金额。

据孟加拉媒体The Daily Star星期二报道，孟加拉星期天已向国际货币基金组织寻求45亿美元（约62亿新元）的贷款。国际货币基金组织代表近期到孟加拉进行访问。孟加拉希望利用这笔贷款应付国际收支和预算需求，以及应对气候变化。

孟加拉初级计划部长三苏尔·阿拉姆告诉法新社，由于俄罗斯袭击乌克兰后国际燃料价格上涨，当局正在努力应对这场危机。“我们的国际收支处于负值区域。我们需要稳定我们的汇率。”

经济学家说，在过去三个月里，孟加拉塔卡对美元的汇率已下滑约20%。孟加拉货币的贬值进一步削弱了国家的财政，经常账户赤字达到170亿美元。

几个南亚国家正面临急剧通货膨胀和公共财政恶化的问题。孟加拉邻近的斯里兰卡目前正在就国际货币基金组织的救助进行谈判。斯里兰卡政府用来进口必需品的外汇用尽，2200万人口多个月来面临通货膨胀和停电问题。当地目前几乎完全没有汽油，政府早前已关闭了非必要的公共服务以节省燃料。