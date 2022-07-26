周二美市盘前小幅走低 重点谈零售巨头沃尔玛盈利预测

周二重点：

美国华尔街股指期货星期二（7月26日）小幅走低。在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌15.60点或0.39％，报3951.20点；纳斯达克100指数期货下跌59.90点或0.49％，报12268.50点；道琼斯指数期货则退低144.30点，报31845.70点。

美市巨无霸如：微软（Microsoft）和谷歌母公司Alphabet，以及麦当劳和可口可乐都将在今晚（26日）发布业绩报告。

美市投资者正在为本星期三联储局会议发布的加息消息，以及多家大型成长股的业绩报告做好心理准备。标准与普尔500指数隔夜（星期一）在拉锯间起落，收盘时几乎持平。

标准与普尔500指数隔夜微起5.21点，闭市报3966.84点。重量级的道琼斯指数则起90.75点，闭市报31990.04点。以科技股为主的纳斯达克100指数下跌0.55％或68.06点，以12328.41点收市。

美国股市隔夜交易淡静，交易所的总成交量是9340万股，比过去20天的110亿股平均成交量明显少很多。

盘前交易重点：

谷歌母公司Alphabet在收盘后将发布季度业绩。市场分析师普遍预测Alphabet的季度每股盈利会是1.30美元，营业额则会是702亿7000万美元。Alphabet股价在盘前交易中微退0.31美元，截稿时报107.90美元。

华尔街分析师普遍预测，可口可乐开盘前公布的季度每股盈利会是0.67美元，营业额则会是105亿4000万美元。可口可乐股价在盘前交易中上升0.47美元，截稿时报62.66美元。

阿里巴巴星期二宣布，董事会已授权集团管理层向香港联合交易所提交申请，拟将香港新增为主要上市地点。在香港联交所完成审核程序后，阿里巴巴将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市。阿里巴巴股价今晚盘前上升4.00美元，截稿时报105.06美元。

星期二我们来看看零售业巨头沃尔玛（Walmart）隔夜发布下调全年盈利预测的细节。今晚盘前该股下跌12.74美元，截稿时报119.28美元。

盘前活跃股按序：沃尔玛、Carnival Corp、亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）和特斯拉（Tesla）。截稿时，这五只活跃股的股价大部分下跌。

沃尔玛向股东承诺，公司接下来会比今年5月份更加积极地降低服装和日用品的价格，以减少春季积压的存货。（路透社）

沃尔玛（Walmart）（纽约证券交易所代码：WMT）

（早报讯）近期食品和燃料价格飙升，促使消费者减少开支，因此美国最大零售商之一的沃尔玛隔夜（星期一，7月25日）下调对公司的盈利预测，导致该公司股价在盘后交易中即刻下跌超过8％。

不仅是沃尔玛的股价下跌，在沃尔玛发出业绩红灯预警之后，其他同业的股票，包括Target、亚马逊、Macy's、Kohl's、Costco Wholesale和Ross Stores等的股价也在隔夜跟着下跌。

沃尔玛说，它预计第二季度和全年的调整后每股盈利将分别下滑约8％至9％和11％至13％。此前，它曾预测第二季度每股盈利将持平或小幅上涨，全年则下降约1％。

不过，沃尔玛向股东承诺，公司接下来会比今年5月更加积极降低服装和日用品的价格，以减少春季积压的存货。

这次沃尔玛直接将业绩欠佳归咎于通胀上升，特别是食品和燃料。它表示这正在影响客户的消费方式。不过，因为产品价格普遍上升，因此公司预计第二季度美国的同店销售额将增长约6％。

沃尔玛首席执行官麦克米伦（Doug McMillon）在公司声明中就说：“食品和燃料通胀的上升正在影响客户的消费方式。我们现在预计今年的后半部分，一般商品将面临更大的压力。”

在Tipranks的29名分析师当中，有22名给予美国运通股“买入”的评级，七名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是155.10美元。

美国另一零售巨无霸亚马逊将在本星期四公布第二季度业绩。隔夜沃尔玛给了令股东失望的前景指引，因此华尔街投资者现在都把希望放在亚马逊，希望这家电子商务巨头能够应对通胀、人们消费放缓，以及持续供应链限制带来的宏观压力，给整个零售业带来一点推动力。我们拭目以待。