美警告：北京在南中国海的挑衅 迟早引发重大事件

（早报讯）美国星期二（7月26日）指责中国对南中国海声索国的“挑衅”明显上升，并警告，中国“咄咄逼人和不负责任的行为”引发重大事件或事故只是时间问题。

路透社报道，美国国务院东亚事务副助理国务卿朴正（Jung Pak）在美国智库“战略与国际研究中心”（CSIS）致辞时说：“中国对南中国海声索国和在那里合法活动的其他国家进行的挑衅行动，明显呈上升趋势。”

她说：“中方飞机在南中国海上空的国际空域对澳大利亚飞机进行不安全的拦截，这种情况越来越频繁。过去几个月就发生了三起独立事件，对菲律宾专属经济区内的海洋研究和能源勘探活动构成了挑战。”

美国国防部印太安全事务助理部长拉特纳（Ely Ratner）在同一场活动中透露，今年上半年涉及中国军机在南中国海的事件已有“数十起”，比过去五年多了许多。

拉特纳说：“北京正在系统性地测试我们集体决心的极限。”他警告说：“在我看来，这种咄咄逼人和不负责任的行为是这个区域包括南中国海的和平与稳定的最重大威胁之一。如果中国人民解放军继续这种行为模式，发生重大事件或事故只是迟早问题。”

在美国国务院和国防部官员发出警告之际，美国总统拜登和中国国家主席习近平正计划在这个星期通电话。白宫26日说，两国领导人将讨论的课题预计包括台海和乌克兰的紧张局势，以及如何管控中美的经济竞争关系。