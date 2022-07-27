谷歌母公司Alphabet业绩达标 全场社交媒体股票松了一口气

（早报讯）谷歌母公司Alphabet星期二（7月26日）宣布的季度销售额接近华尔街分析师的普遍预测，不仅让投资者和股东松了一口气，也避免了这个全球最大的巨无霸社交媒体掀起像Snap几天前的猛挫浪潮。

根据FactSet和Refinitiv的数据，谷歌搜索广告业务的销售额表现超越预期的估计，而YouTube广告、云端业务和Alphabet其他部门的收入，均低过一般共识。

Alphabet股价在盘后交易中上涨4.80％或美元5.06，报110.50美元。

其他同行的股价，如：面簿母公司Meta Platforms、推特（Twitter）和Pinterest等同行股价也在隔夜盘后都跟着上升。整体社交媒体股的走势，与上周四（21日）Snap发布业绩造成的连带效应完全相反。

根据Alphabet发布的业绩报告，第二季的营业额是696亿9000万美元，同比增长13％，与Refinitiv搜集的698亿8000万美元分析师平均预测差别不大。

Alphabet总盈利是160亿美元，即每股盈利1.21美元。市场的平均预测是每股1.29美元。

Alphabet说，货币汇率对公司销售额增长的影响是3.7％。如果不是汇率波动影响，公司的营业额会是接近720亿美元。该公司约55％的营业额来自美国以外的地区。

Alphabet首席财务官波拉特（Ruth Porat）也说，在第三季度里，公司认为货币汇率对业绩的影响会更大。

Alphabet业绩也显示，谷歌的广告业务占该季度营业额的81％，其中搜索广告为公司取得了406亿9000万美元的销售额，超过了FactSet所估计的401亿5000万美元。

谷歌云端取得63亿美元的销售额，低过分析师预估的64亿美元目标；YouTube广告也未能达到75亿美元的目标，只有73亿美元。

虽然Alphabet因为俄乌战争暂停了在俄罗斯的谷歌销售业务，而YouTube的广告受欢迎程度似乎有减少迹象，根据Insider Intelligence的数据，谷歌还是在全球6020亿美元的线上广告行业中，继续占有29％的市场份额，连续第12年稳坐全球线上广告老大的位子。排名第二的是拥有面簿和Instagram的Meta Platforms。

今年迄今为止，Alphabet的股价已下跌超过27％，跌幅超过标准与普尔500指数的跌幅。虽然Alphabet在今年7月15日以每股分拆为20股的比例拆分股票，给股价短暂的提振作用，但由于同行Snap和Twitter业务欠佳，Alphabet股价也受连累。

不过，在Tipranks的七名分析师当中，全部看好Alphabet股价的前景，给予“买入”的评级，一年期限平均目标价是146.14美元。