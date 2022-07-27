两月内二度大罢工 英国一半铁路网络中断

（早报讯）英国铁路员工星期三（7月27日）因薪酬和工作条件问题再次举行罢工，约一半铁路网络中断。这是英国员工在工资未能跟上通货膨胀步伐所引发的最新一轮罢工行动。

路透社报道，英国铁路、海事和运输工人全国联盟（RMT）和英国运输员工协会（TSSA）的4万多名会员星期三发起的24小时罢工将导致英国约一半的铁路网络关闭。在这段时间，铁路运营时间将大大缩短，英国部分地区将完全没有铁路服务。

拥有英国大部分铁路网络和基础设施管理者的英国铁路网公司发表声明，呼吁通勤者、暑假出游家庭，以及前往星期四（7月28日）开始的伯明翰英联邦运动会的体育迷，应该只在必要时旅行。

这是英国铁路员工两个月内第二次举行大规模罢工。今年6月的罢工行动使英国的铁路网络几乎瘫痪了三天。

RMT秘书长米克林奇在一份声明中说：“我们的成员比之前任何时候都更坚定，要得到适当的加薪、工作保障和良好的工作条件……铁路网公司没有对他们之前的薪酬做出任何改进，也没有向我们提供任何新的东西。”

7月早些时候，RMT指出，英国铁路网公司提出了4%的加薪，随后一年可能会再增加4%，但这取决于员工是否接受招聘合同的修改。工会指铁路网公司的提议“微不足道”，因为工资未能跟上英国的通胀步伐。

据报道，英国的通货膨胀率达到了40年来的最高点，这个数字预计在今年晚些时候会达到双位数。