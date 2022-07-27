特朗普重返华盛顿演说 称美国已准备好卷土重来

（早报讯）美国前总统特朗普星期二（7月26日）到华盛顿出席一个演讲活动，这是他自去年1月20日卸任后首次回到首都。

《海峡时报》报道，特朗普26日到华盛顿特区参加美国优先政策研究所（America First Policy Institute）一个为期两天的活动。这个研究所成立于去年，成员多为特朗普任内的政府官员。

特朗普在演讲中把自己定义为美国历史上受媒体“迫害最深的人”，还把如今的美国形容为一个充满犯罪活动、吸毒者、流浪汉和从南部边境“裂口”大举涌入的非法移民的绝望之地。

特朗普说：“我们的国家现在是一潭罪恶污水。我们必须阻止这一切。必须马上行动。”

特朗普也对毒贩处以死刑表示支持，他以新加坡为例说：“对贩毒者执行死刑的国家没有毒品问题……你处死一个贩毒者，500人就会获救。”

特朗普在演说中没有明确说2024年要再选总统，但他不断地暗示，称美国已准备好卷土重来。

76岁的特朗普说：“我们一定会让美国更强大、更安全、更自由、更伟大、更灿烂辉煌。”

而在特朗普到华盛顿特区发表演说的同一天，《华盛顿邮报》引述消息人士称，美国司法部正对特朗普试图推翻2020年的总统选举结果展开刑事调查。

报道指司法部一直在传唤人员协助这起调查，当中包括担任前副总统彭斯幕僚长的肖特。肖特25日确认，他出席了一个联邦大陪审团的听证会，那场听证会是为调查2021年1月6日国会骚乱事件。

肖特是迄今已知向大陪审团作证的最高级官员，这显示司法部对国会骚乱事件和选举舞弊虚假指控的调查火力明显升温。