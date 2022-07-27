马国香烟征税30亿令吉 治吸烟疾病却花62亿令吉

（早报讯）马来西亚政府2020年向香烟产品征收约30亿令吉（约9亿3300万新元）税务，但治疗吸烟导致的疾病却耗资62亿令吉。政府因此准备在国会立法禁止年轻人购买烟草产品。

卫生部长凯利星期三（7月27日）向国会提呈“2022年烟草产品和吸烟管制法案”。根据法案，任何人都不准出售任何烟草产品、香烟、烟草替代产品或香烟装置给所有2007年1月1日后出生者。违例个人将面对2万令吉以下罚款、一年以下监禁或两者兼施。违例企业组织可被罚款不少于2万令吉和不超过10万令吉，或监禁不超过两年或两者兼施。

这项法案一旦通过，马国可能成为新西兰之后，全球第二个立法规划“无烟世代”的国家。新西兰国会星期二（7月26日）也开始审议类似法案，并有望成为全球首个通过这类法案的国家。

凯利星期三也在社交媒体TikTok发布逾2分钟的视频，呼吁民众促请各自的国会议员支持“2022年烟草产品和吸烟管制法案”。

他在视频中说，政府2020年为治疗肺癌、心脏疾病及慢性阻塞性肺疾病（COPD）等因吸烟而引起的疾病，就耗费62亿令吉资金。这比当年收取的30以了解香烟税多了超过一倍。“香烟不止致命，也对国家经济造成巨大影响。所以你为了人民及国家，请做对的事情。请告诉你的国会议员要支持法案。”