泰国考虑开赌场 吸引外来游客

（早报讯）泰国正在考虑开设赌场，吸引外国资金和更多游客来刺激受冠病疫情重击的经济。

彭博社报道，一个泰国议员小组星期三（7月27日）向国会提交一份报告，建议政府允许在全国主要城市建设包括合法赌场在内的娱乐中心。

根据泰国在1935年定下的《赌博法》，除了赌马或政府允许的彩票之外，其他的赌博活动一概禁止。

泰国目前正寻求重振旅游业，以及推行财政措施缓解冠病疫情造成的经济冲击。议员小组认为，与其让赌客在邻国的赌场消费，开设赌场将有助于国家从外国投资者、游客和当地赌客赚取数十亿美元的收入，是重启国家经济引擎的关键。

研究赌场合法化的为泰党议员、议会委员会第二副主席皮切特说：“我们的重点是吸引外国人来推动旅游业，赚取他们的钱……这也将阻止泰国赌客的资金外流，政府也可征收更多税，提高经济安全保障。”

开设赌场的提议，正值泰国广泛地迈向更开放式的法律与社会环境之际。上个月，泰国成为亚洲第一个将大麻合法化的国家，也是东南亚第一个将同性婚姻合法化的国家。

皮切特说，曼谷将是建设赌场的理想选择，其次是普吉、甲米或攀牙等南部沿海府。北部的清迈和海滩度假胜地芭堤雅的所在地春武里，也是其中两个候选府。

皮切特预计，一旦赌场投入运营，每年将增加至少4000亿泰铢（约152亿新元）的税收。