美联储再加息75个基点 鲍威尔：美国目前没出现经济衰退

（早报讯）美国联邦储备局星期三（7月27日）宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调到2.25%至2.5%之间。这是美联储今年以来第四次加息，也是连续第二次加息75个基点。

综合新华社、中新社报道，美联储决策机构联邦公开市场委员会27日在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说，通胀率居高不下，反映出与冠病疫情相关的供需失衡、能源价格上涨和更广泛的价格压力；俄乌冲突及其相关事件对通胀造成额外上行压力。委员会“高度关注通胀风险”，并将继续大幅缩减资产负债表规模。

美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上说，接下来几个月内，美联储将寻找“令人信服的”通胀下降的证据，并持续上调利率水平，在9月的会议上再一次进行“超乎寻常的大幅加息”可能是合适的。

当被问及美国经济是否陷入衰退时，鲍威尔回答说，美国经济虽然增速放缓，但就业市场依然强劲，他不认为美国已进入经济衰退。但他也坦承，美联储避免引发衰退、实现“软着陆”的路径已经变窄，且有可能变得更窄。

美国财经媒体CNBC援引分析人士观点称，在鲍威尔指出美国经济尚未出现衰退后，投资者似乎受到了鼓舞，美股指数全线上涨。有关“缩表”的效应，由于“缩表”是美联储用来影响金融状况的另一种机制，其产生的流量和存量效应相当于几十个基点的加息，随着9月“缩表”将加速，市场预计美联储9月将至少再加息50个基点。