美国防长奥斯汀：已亲自向佩洛西提供访台安全评估

（早报讯）美国国防部长奥斯汀星期三（7月27日）表示，他已和美国众议院议长佩洛西谈过，并给予她安全评估，但有关佩洛西可能访台的任何评论，都必须由他的办公室公布。

中国外交部发言人25日表示，中国已就佩洛西可能访台向美国官员发出严厉警告。佩洛西本人尚未确认是否将访问台湾。

据路透社报道，在一个中国政策下，美国与台湾没有正式外交关系，但受美国法律约束，必须为台湾提供自卫手段。在传出报道佩洛西可能访问台湾时，白宫便迅速重申美国立场并未改变。

奥斯汀在巴西首都巴西利亚出席西半球防长会议后告诉记者：“我已经与议长（佩洛西）亲自谈过……我和她进行了谈话，并向她提供了我对安全局势的评估。”

他被问到，若佩洛西前往台湾，美国军方是否正在拟定增加部队调动的计划，以及军方是否会增加其安全态势。

奥斯汀说，五角大楼和军方官员也向佩洛西进行简报，但未说明细节。

另据美国有线电视新闻网（CNN）报道，拜登政府官员在幕后一直与佩洛西及其团队会面，阐明访问的潜在风险。知情者透露，美国国防部官员上个星期对佩洛西进行简报，说明台湾和区域紧张局势，白宫官员也出席了此次简报会。

白宫指出，佩洛西在美国总统继任名单中排名第二顺位，因此她的出访行程攸关美国国家安全，但只有她能决定自己的旅行。