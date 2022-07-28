美国前共和党和民主党官员成立“前进党”

（早报讯）美国数十名前共和党和民主党官员星期三（7月27日）宣布成立新政党，以吸引他们认为对美国两党制度感到失望的数百万名选民。这个名为“前进”（Forward）的新政党预计在今年9月举行启动仪式，并计划挑战2024年美国大选。

据路透社报道，“前进党”最初将由前民主党总统候选人杨安泽（Andrew Yang）和新泽西州前共和党州长惠特曼（Christine Todd Whitman）担任共同领导人。“前进党”的创始成员说，他们希望这个新政党成为主导美国政治的共和党和民主党之外的一个可行替代选项。

报道指出，“前进党”的目标是在2023年底前在美国30个州获得政党注册和投票权，并在2024年底前在全美所有50个州获得政党注册和投票权，以便赶上2024年总统大选和国会选举。

不过，外界并不看好杨安泽等人成立新政党的前景。分析指，美国历史上创建第三党的想法基本都以失败告终，美国民主、共和两党已在各州经营数十年，相较于新政党拥有巨大的优势，因此第三党的设想几乎不可能实现。

杨安泽是美国政界少见的亚裔政客之一，曾以民主党人的身份参与2020年美国大选和2021年纽约市长竞选，但都以失败告终。去年10月，杨安泽在个人网站上宣布退出民主党。