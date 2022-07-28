面簿母公司Meta Platforms业绩不达标 是否会变成另一个雅虎？

（早报讯）Meta Platforms业绩不达标，而且公司还以“广告需求环境持续疲软”为由，对今年第三季度业绩做出了令人不安的预测，不禁让一些投资者开始怀疑Meta Platforms是否会变成以前的雅虎，开始落伍、走下坡。

面簿母公司Meta Platforms在星期三（7月27日）盘后发布的季度业绩，首次出现营业额下滑。根据Meta Platforms截至今年6月30日的第二季度业绩，几乎完全由广告销售额组成的总营业额从去年的291亿美元，下降1％至288亿美元。根据Refinitiv，这个成绩比华尔街分析师普遍预测的289亿美元略低。

Meta Platforms也说，公司预计今年第三季度的营业额将会在260亿美元至285亿美元之间。根据Refinitiv搜集的市场分析师的估计，他们普遍认为第三季营业额应该是305亿2000万美元。

全球经济衰退迫在眉睫、竞争压力对公司的数码广告销售构成压力，一连串的负面打击，让Meta Platforms股价在星期三盘后下挫4.65％，报161.70美元。

用户增长数字喜忧参半

Meta Platforms发布的用户增长数字也是喜忧参半。该公司旗舰社交媒体面簿在第二季度的月活跃用户有29亿3000万户，同比增长1％，而日活跃用户则有19亿7000万户。

与许多全球公司一样，Meta Platforms也面对美元强劲带来的压力，因为以美元计算的外币销售额相对减少了。Meta Platforms说，根据当前汇率，公司预计第三季度营业额增长将面对6％的逆风。

模仿竞争对手TikTok 用人工智能推广内容

三个月前Meta Platforms宣布用户数量首次下降。三个月后Meta Platforms又发布史上首次季度营业下降。对于分析师的询问，首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）在答复时说，公司的应对方法是改变核心应用程序，让人工智能来驱动用户看到的内容。换言之，就是试图模仿用户日益增长的中国竞争对手TikTok。

扎克伯格在业绩报告线上会议告诉分析师，Meta Platforms的应用程序将更依赖人工智能，而不是用户自己表示关注的人或事物来获取内容。这意味着用户将会（甚至已经）看到不是朋友，即陌生人上载的内容，就像TikTok一样。

Meta Platforms很幸运能在近年来的一系列丑闻中“幸存”下来。从允许选举错误信息肆虐到出售私人用户数据，再到帮助传播导致袭击美国国会大厦的暴力煽动等。这次扎克伯格已经将赌注押在人工智能了。一向以朋友网络为基础的面簿用户能够接受吗？面簿是否会像雅虎渐渐地被用户淡忘？

无论如何，在Tipranks的30名分析师当中，还是有22名给予Meta Platforms股“买入”的评级，六名给予“持守”的评级，两名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是246.71美元。