新西兰多所学校接炸弹威胁 疑是网络袭击

（早报讯）新西兰各地有至少十几所学校星期四（7月28日）收到炸弹威胁，许多学校被封锁或疏散，造成大规模混乱。新西兰当局相信这是一次源自海外的网络袭击。

新西兰校长联合会主席泰勒—帕特尔告诉新西兰广播电台（RNZ），她已经和教育部谈过，教育部相信那是“源自海外的网络机器人袭击”。

新西兰警方发表声明说，他们“不认为存在安全风险”。不过当局说，他们仍在调查对马尔堡（Marlborough）、马斯特顿（Masterton）、凯库拉（Kaikoura）、格雷茅斯（Greymouth）等13个地区的学校所接到的威胁。

警方塔斯曼地区指挥官费尔瑟姆说，他们正在就马尔堡女子学院的炸弹威胁与两名青年问话。

受影响学校没发现爆炸装置

到目前为止，新西兰还没传出在任何一所目标学校发现爆炸装置的报告。

在发生“诈”弹威胁之前，新西兰北岛怀卡托（Waikato）、泰晤士（Thames）和吉斯伯恩（Gisborne）的四所学校星期三曾接到恶作剧电话。

新西兰和澳大利亚2016年也发生过类似事件，当时两国多所学校接到恶作剧电话，说校内有炸弹。2018年，一名以色列裔美国人因在北美、英国、澳大利亚、新西兰、挪威和丹麦发出约2000个恶作剧威胁，被以色列法院判处10年监禁。