周四美市盘前走低 重点谈Spotify的季度业绩

周四重点：

美国华尔街股市星期四（7月28日）走低。在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微退12.10点或0.30％，报4011.50点；纳斯达克100指数期货也退低78.60点或0.62％，报12522.90点；道琼斯指数期货则退48.40点，报32149.20点。

联储局隔夜（星期三）宣布按预期幅度加息，而且联储局主席鲍威尔的言论，也缓解了一些投资者对加息步伐的担忧，带动纳斯达克100指数和标准与普尔500指数，双双创下自2020年4月以来的最大单日百分比涨幅。

联储局在为期两天的会议后发表声明，将基准隔夜利率提高75个基点。鲍威尔在声明发表后的新闻发布会上，发表的评论也让一些投资者对加息步伐放慢有了希望。不过他并没有具体承诺在9月的会议到底会如何加息。

隔夜微软（Microsoft）、谷歌母公司Alphabet和其他公司的季度业绩报告也增添了交易的乐观基调。

标准与普尔500指数隔夜显著上升102.56点，闭市报4023.61点。重量级的道琼斯指数则起436.05点，闭市报32197.59点。以科技股为主的纳斯达克100指数更是飙高4.26％或514.57点，以12601.47点收市。

美国股市隔夜交易一般，交易所的总成交量是1亿零560万股，比过去20天的108亿8000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

苹果（Apple）将在星期四晚上收盘后公布业绩，市场分析师预测，季度每股盈利会是1.16美元，营业额则会是826亿美元。苹果股价在今晚盘前退低0.94美元，截稿时报155.85美元。

微软隔夜预测本财年营业额将会因为云端服务需求强劲，而实现两位数增长。这个消息带动微软股价隔夜上涨6.69％。今晚盘前微软退低1.29美元，截稿时报267.45美元。

谷歌母公司Alphabet之前公布了谷歌搜索广告的销售成绩比预期的好，缓解了投资者和股东对线上广告市场放缓的担忧，支持Alphabet股价隔夜上涨7.74％。该股今晚盘前下跌0.74美元，截稿时报112.86美元。

美国电信运营商T-Mobile在今年第二次上调用户增长预测。再加上该公司的季度盈利比预期还好，带动该公司股价隔夜上涨5.2％。今晚盘前该股起0.47美元，截稿时报141.38美元。

星期四下文我们来看看Spotify隔夜发布的业绩。今晚盘前该股起0.13美元，截稿时报116.74美元。

盘前活跃股按序：Meta Platforms、Plug Power、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，除了Plug Power上升之外，其他四只活跃股的股价全部退低。

Spotify指出，播客听众在本季度达到了创纪录的水平，会员能够从440万个播客中选择想听的内容。（路透社）

Spotify（纽约证券交易所代码：SPOT）

（早报讯）音乐流媒体Spotify隔夜公布的第二季度营业额高过市场分析师普遍的预测。更多用户收听Spotify播客，付费订户也取得14％增长，让该公司给出乐观的第三季度业绩预测，支持Spotify股价隔夜飙升12％，闭市报116.61美元。

根据Spotify的业绩报告，公布的营业额增长23％至29亿欧元（约40亿6780万新元），超过Refinitiv搜集、分析师普遍共识的28亿欧元。

在第二季度里，占公司营业额大部分的高级订户增加到1亿8800万户，超出分析师预期的1亿8700万户。月度活跃用户总数也增长19％至4亿3300万户，比分析师之前预测的4亿2800万户还多。

Spotify说，公司在前两个季度一直都在积极招聘新员工。但是从第三季度开始，公司将把员工人数增长速度放缓25％。公司也会在第三季度重新仔细研究现有营销活动。

Spotify也预测，当前季度的付费用户应该会有1亿9400万户，与市场普遍共识一致。该公司也预计营业额会是30亿欧元。这个预测比市场分析师的29亿5000万欧元来得高。

Spotify指出，播客听众在本季度达到了创纪录的水平，会员能够从440万个播客中选择想听的内容。该公司也预测，今年第三季度的月活跃用户总数会达4亿5000万户。

在Tipranks的10名分析师当中，有11名给予Spotify股“买入”的评级，10名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是141.71美元。