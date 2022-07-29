管控中美关系 拜登习近平拟安排面对面会晤

（早报讯）美国总统拜登和中国国家主席习近平星期四（7月28日）在台海紧张局势升级之际再次通电话。根据白宫官网发布的通话背景吹风会实录，两国领导人在通话中讨论了面对面会晤的意义，并要求各自团队跟进，安排一个双方都同意的时间。

如果这一安排落实，将会是拜登上任以来首次与习近平举行实体会议。

美国白宫官员说，拜登和习近平的电话会议持续了两小时17分钟，此次通话的目的在于“关系管理”，双方讨论内容主要围绕在台湾。

拜登重申，美国的一个中国政策没有改变也不会改变，美方不支持台湾“独立”，他也警告北京不要动用武力实现大陆和台湾的统一。

白宫官员也形容，双方就台湾问题进行了深入讨论，而且“直接且坦诚”。

新华社报道，习近平重点阐述了中方在台湾问题上的原则立场。习近平强调，台湾问题的历史经纬明明白白，两岸同属一个中国的事实和现状清清楚楚。中美三个联合公报是双方的政治承诺，一个中国原则是中美关系的政治基础。

他说，中方坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间。中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。民意不可违，玩火必自焚。希望美方看清楚这一点。美方应该言行一致恪守一个中国原则，履行中美三个联合公报。

白宫在中方发表声明后说，拜登强调，美国“坚决反对单方面改变现状或破坏台海和平与稳定的努力”。

这是拜登去年1月入主白宫后，中美元首第五次对话，两人上一次对话是在今年3月举行视频会谈。白宫称此次通话坦率和具有实质性。但双方都没有将这次通话描述为“建设性”。中国外交部此前以“建设性”形容拜登和习近平的前四次电话会议。

白宫说，此次交流旨为“维护和深化美国和中国之间的沟通渠道，负责任地管理双方的分歧，并在我们的利益一致之处共同努力”。

白宫还说，两国领导人已指派官员跟进，特别是在应对气候变化和卫生安全方面的联合努力，但没有说明细节。

中美关系因美国众议院议长佩洛西可能在下个月访台而陷入高度紧张。佩洛西尚未确认是否访台，但中国外交部已就此发出严厉警告，中国国防部26日也首次回应称，如果佩洛西坚持访台，“中国军队绝不会坐视不管”。

一名美国高级官员在例行记者会中拒绝透露拜登和习近平是否在28日的通话中讨论了佩洛西的出访行程，或北京是否针对有关媒体报道发出警告。