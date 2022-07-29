美国经济连续两季萎缩 但拜登仍感乐观

（早报讯）最新数据显示美国经济连续两个季度萎缩，但总统拜登不认为美国经济已进入衰退。

路透社报道，美国商务部星期四（7月28日）公布的首次预估数据显示，今年第二季度美国国内生产总值（GDP）按年率计算下滑0.9%，这是美国经济连续两个季度萎缩。

拜登和白宫高级官员以一些积极数据来试图缓解担忧，包括雇主仍在招聘、失业率处于50年来的最低点，以及制造商还在继续投资等。

拜登28日向媒体发表讲话时说：“这看起来不像是经济衰退。”

拜登在早前的一份声明中说，经济放缓并不奇怪，这是美国联邦储备局采取降通胀措施所导致的，他强调，“我们正往正确方向前进，度过这个过渡期后，我们就会更强大、更安全。”

根据路透社／益普索的民意调查，拜登的支持率已降至36%的历史低点。食品、天然气和住房费用纷纷上涨，经济被列为美国选民最关心的问题。

11月8日就是美国中期选举，对经济的担忧恐不利于民主党继续掌控国会。目前民主党在国会仅有微弱优势。

美国商务部28日公布的数据显示，今年二季度占美国经济总量约70%的个人消费支出增长1%，增幅较一季度有所放缓；反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资较一季度增长10%大幅萎缩。

当季，联邦政府支出减少3.2%。私人库存投资继一季度下降后，二季度继续拖累经济下滑2.01个百分点。净出口则提振当季经济增长1.43个百分点。