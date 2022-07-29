白宫：拜习通话旨为维护深化沟通 负责任管理分歧

（早报讯）美国白宫在中美两国领导人星期四（7月28日）通电话后发表声明说，两国首脑此次交流旨为“维护和深化美国和中国之间的沟通渠道，负责任地管理双方的分歧，并在我们的利益一致之处共同努力”。

此次电话会议是拜登和习近平3月18日通话后再次在线上会晤，中美高级官员此前也进行了多次的对话。

白宫说，拜登和习近平讨论了一系列重要的双边关系课题，以及其他地区及全球问题，并责成双方团队继续跟进当天讨论的事项，特别是关于应对气候变化与卫生安全方面的问题。

在台湾问题上，拜登重申，美国的一个中国政策没有改变，并强调，美国坚决反对单方面改变现状，或破坏台海和平与稳定。

美国一要求不具名的高级官员说，拜登和习近平28日的电话会议持续了两小时20分钟。拜登在椭圆形办公室里和习近平通电话，出席此次线上会议的美国官员包括国家安全顾问沙利文、国务卿布林肯、首席副国家安全顾问芬纳、印太事务协调员坎贝尔和高级总监罗森伯格。

而在此次通话前，多名美国高官已同中方高层进行了多轮对话，除沙利文和布林肯外，美国国防部长奥斯汀、参谋长联席会议主席米利、财政部长耶伦也同中方官员开过会。

美国匿名高官说，拜登一再强调中美保持开放沟通的重要性，以确保双方在管控分歧的同时，能在共同感兴趣的领域继续开展合作。

这名高官说，拜登28日与习近平通电话就是为继续推进这方面的努力。

他还透露，拜登和习近平在通话中谈及举行实体会议的重要性，两人已同意由双方团队安排，在一个适当的时间点进行面对面的会晤。

这是拜登去年1月入主白宫后，与习近平第五次通电话。白宫称此次通话坦率和具有实质性。但双方都没有将这次通话描述为“建设性”。中国外交部此前以“建设性”形容拜登和习近平的前四次电话会议。