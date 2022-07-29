日本呼吁地方按各自情况拟定对策对抗新疫情

（早报讯）奥密克戎新变种病毒引发日本第七波疫情，但岸田文雄政府无计划收紧全国管制措施，而是鼓励地方按各自情况拟定对策。

路透社报道，奥密克戎亚型毒株BA.5导致日本的单日病例节节上升，星期四（7月28日）的新增病例再写新高，达到23万3093起，不仅医疗体系受压，还扰乱了部分地区的商业运作。西部城市大阪近日开始提醒年长者避免不必要的外出。

自冠病大流行暴发以来，日本从未像其他国家一样进行全国封锁，而是定期呼吁人们尽量多待在家中，并限制餐厅和酒吧的营业时间。

日本副内阁秘书长木原诚二（Seiji Kihara）29日再次呼吁地方当局，根据当地具体情况调整应对措施。

他说：“与其由政府颁布一套全国措施，我们鼓励地方根据当地情况来拟定防疫措施。重要的是能够促进各县的社会和经济活动。”

自2020年年初冠病大流行暴发至今，日本的累计冠病死亡病例为3万2308起。拥有1亿2580万人口的日本在应对疫情方面虽然比许多国家来得好，但世界卫生组织（WHO）本周早前说，在截至7月24日的一个星期里，日本的新增确诊病例数为全球最高。

尽管日本在新一波疫情中的死亡人数维持在低位，但新增病例上升已开始对某些行业造成影响。