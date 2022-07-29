升息和战争的冲击持续显现 IMF下调亚太经济预测

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）把亚太地区今年的经济增长预测下调至4.2%，这比4月份的预期低0.7个百分点，也远低于亚太地区2021年的6.5%增长。IMF还把亚太地区2023年的增长预测下调0.5个百分点至4.6%。

彭博社报道，IMF此次的下调幅度反映了俄乌战事、中国经济放缓和全球利率上升等冲击带来的持续溢出效应。

IMF估计，中国经济今年将增长3.3%，但日本和韩国这两个与全球供应链和中国紧密结合的经济体，将因为外部需求减弱和供应链中断而出现增长放缓。

IMF亚太部主任斯里尼瓦桑在星期四（7月28日）的博客中说：“我们在4月预测中强调的风险正在实现——包括与美国央行升息相关的金融环境收紧，以及乌克兰战争导致大宗商品价格飙升，这些情况又加剧了中国经济放缓对地区经济增长的溢出效应。”

斯里尼瓦桑预计，贸易政策不确定性增加和供应链破裂，“还将推迟经济复苏并加剧亚洲疫情的伤害”。他说：“虽然经济增长在放缓，但亚洲的通胀压力却在上升，这是受到战争和相关制裁导致食品和燃料成本飙升的推动。”

不过，IMF也注意到，随着疫情限制逐渐放松，亚太地区的经济活动出现了一些反弹迹象。斯里尼瓦桑说：“制造业的韧性和旅游业的反弹正在支持马来西亚、泰国和太平洋岛国逐步复苏。”