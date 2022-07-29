零售巨头亚马逊在第三季度业绩达标 股价飙升

（早报讯）零售巨头亚马逊（Amazon）星期四（7月28日）盘后发布的业绩报告令投资者感到安心。亚马逊不但第二季度营业额比市场分析师普遍预测来得好，它还给出乐观前景预测，给了零售业股乐观的基调，也带动亚马逊股价星期四盘后上涨了超过13％。

根据亚马逊的业绩报告，它的营业同比增长7.2％至1212亿3000万美元，比Refinitiv搜集的分析师普遍预测，即1190亿9000万美元还来得多。该公司的每股亏损则是0.20美元。

亚马逊透露，预计第三季度收入将在1250亿美元至1300亿美元之间，增长13％至17％。据Refinitiv称，分析师预计销售额为1264亿美元。

因冠病疫情过度扩张 营运成本提高

因为冠病疫情让亚马逊过度的扩张，导致现在公司出现员工过多、仓库容量过多的现象，也连带让公司的营运成本提高。

不过首席执行官贾西（Andy Jassy）说：“尽管燃料、能源和运输成本方面的通胀压力持续存在，但我们在上个季度提到的可控制的成本方面做出调整，特别是提高了我们交货网络方面的生产力。”

业务规模几乎翻倍 裁员近10万人

在疫情期间，亚马逊的业务规模几乎翻了一番。截至第二季度底为止，亚马逊总共裁退了9万9000名员工，现在的员工人数是152万名。

在经济前景不确定的情况下，市场许多科技公司都一直在宣布裁员、冻结招聘和取消新工作职位。首席财务官奥尔萨夫斯基（Brian Olsavsky）在与记者的线上会议上就说，亚马逊将继续为亚马逊网络服务和广告等部门招聘工程师，但对其他领域的招聘持谨慎态度。

另外，亚马逊投资在Rivian电动汽车制造商的股票，在今年第二季度也暴跌了49％。亚马逊的Rivian投资也因此亏损39亿美元。这使得亚马逊今年的投资总亏损达到115亿美元。

由于Rivian投资的减记，亚马逊本季度整体亏损达20亿美元。这个数字与市场分析师的每股盈利的估计差异很大，因此，分析师普遍认为做直接的比较并不贴切。

实体店销售额同比增长12％ 广告业绩季度增长18％

亚马逊的核心电子商务业务继续受到生活正常化的影响。在线销售不再像冠病疫情时那样蓬勃发展。虽然亚马逊的在线商店业务同比下降4％，但是实体店销售额却较同比增长12％。

亚马逊的广告业务是在线广告业绩的一个亮点。该公司的广告收入在这季度增长了18％。在竞争对手如面簿线上广告首次出现下滑、谷歌母公司Alphabet的广告增长放缓至12％，以及YouTube从一年前的84％增长幅度急剧下降至4.8％，亚马逊在这方面的表现是突出的。

难怪在Tipranks的35名分析师当中，有34名给予亚马逊股“买入”的评级，只有一名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是171.67美元。