周五美市盘前偏高 重点谈冠病疫苗制造商辉瑞的业绩

今天重点：

（早报讯）●美国华尔街主要股指期货星期五（7月29日）上涨，标准与普尔500指数有望取得近两年来的最好月度表现。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升29.80点或0.73％，报4102.20点；纳斯达克100指数期货也起137.90点或1.08％，报12855.80点；道琼斯指数期货也上升104.00点，报32633.60点。

●刚刚发布的美国国内生产总值数字显示，美国经济连续第二个季度萎缩，引发投资者猜测联储局可能不需要像过去两个季度那样激进加息，带动股市隔夜（星期四）连续第二天上涨。

●标准与普尔500指数隔夜上升48.82点，闭市报4072.43点。重量级的道琼斯指数则起332.04点，闭市报32529.63点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起0.92％或118.40点，以12717.87点收市。

●美国股市隔夜交易开始活跃起来，交易所的总成交量是1亿1210万股，比过去20天的108亿6000万股平均成交量来得多。

盘前交易重点：

●华尔街分析师普遍预测，消费品巨头宝洁（Procter & Gamble）将在开盘前公布的季度每股盈利会是1.23美元，营业额则估计会是193亿7000万美元。宝洁公司股价在今晚盘前交易中上升1.24美元，截稿时报149.30美元。

●分析师预计，石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）开盘前发布的季度营业额会是1327亿美元，每股盈利则会是3.74美元。埃克森美孚股价在星期五晚盘前上升2.64美元，截稿时报95.28美元。

●在强劲的iPhone和iPad销售成绩的支持下，苹果（Apple）星期四公布的第三季度业绩比市场分析师预测的还要好。iPhone的营业额达406亿7000万美元，分析师预测的则是392亿美元。苹果股价在星期五晚盘前上升3.82美元，截稿时报161.17美元。

●许多在美市挂牌的中概股星期五晚盘前交易中下挫。阿里巴巴、哔哩哔哩、拼多多、京东、百度、腾讯等的跌幅介于3％至6％之间。

●今天下文我们来看看领导冠病疫苗的药剂公司辉瑞（Pfizer）的业绩。星期五晚盘前该股起0.17美元，截稿时报50.89美元。

●盘前活跃股按序：亚马逊（Amazon）、Intel Corp、苹果（Apple）、Roku Inc和特斯拉（Tesla）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

图为辉瑞的口服抗冠病药丸Paxlovid。（路透社）

辉瑞（Pfizer）

（纽约证券交易所代码：PFE）

美国药剂公司辉瑞季度销售额飙升至历史新高，而且公司也重申对冠病疫苗销售成绩的预测。

辉瑞星期四发布业绩报告时，不仅带来公司盈利取得78％增长的消息，辉瑞还说，因为各国现在争相签署疫苗采购合同以准备秋季病例可能激增，公司冠病疫苗和药丸在今年的总销售额预料会达到540亿美元。

由于市场对冠病疫苗及Paxlovid药丸的强劲需求，尽管美元走强，辉瑞的净利还是稳健增加至99亿1000万美元。辉瑞的营业额也同比增长了47％至277亿美元。冠病疫苗今年的销售额估计会是320亿美元，口服抗病毒药物Paxlovid的销售额则估计会是220亿美元。

辉瑞说，美国新一轮的疫情暴发，就连美国总统拜登在感染冠病期间都使用辉瑞的口服抗冠病药丸，再加上最近美国和许多国家的冠病病例回弹，市场对辉瑞的疫苗和Paxlovid药丸的需求都有所回升。

辉瑞说，希望市场对冠病疫苗追加剂的需求能推动公司未来几年的销售成绩。

另外，辉瑞和合作伙伴BioNTech上个月也与美国政府签署了一项价值32亿美元的协议。在协议下，美国政府将购买1亿零500万剂疫苗，包括奥密克戎适应型增强剂。这个合约正在等待监管机构的批准。

在Tipranks的13名分析师当中，有五名给予辉瑞股“买入”的评级，八名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是57.08美元。