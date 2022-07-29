爱马仕半年盈利创纪录 产品价格调高继续被追捧

（早报讯）尽管中国封控措施带来负面影响，全球著名奢侈品牌爱马仕国际（Hermes International）星期五（7月29日）发布的业绩显示，公司今年上半年的盈利还是以创纪录气势飙升。

爱马仕主席杜马斯（Axel Dumas）在业绩发布会上还说，尽管公司今年已将旗下产品价格提高了4％，但他没有看到任何地区出现销售放缓的迹象。

根据道琼斯新闻（Dow Jones Newswires）报道，这家以Birkin包包闻名的奢侈时尚品牌，在今年上半年的营运盈利是23亿欧元（约23亿5000万美元或32亿5150万新元），比去年同期的17亿2000万欧元还高出将近34％。爱马仕的净利是16亿4000万欧元。营运利润率则达到了42％的历来新高。

爱马仕今年上半年的营业额是54亿8000万欧元。爱马仕说，公司在中国的营业额受到4月和5月疫情相关的限制和商店关闭的影响，但是这些店面在6月已经开始出现强劲的复苏了。

与此同时，由于美国和欧洲持续强劲的需求，以及这区域的旅游业也开始复苏，爱马仕在美国和欧洲，尤其是法国，更是实现了最强劲的业务增长。

爱马仕没有为业绩设定全年目标，但公司有信心在中期内实现固定汇率营业额增长的“雄心勃勃”目标。

在星期五晚截稿时，在巴黎证券交易所挂牌的爱马仕股票上升86.00欧元或6.93％，报1327.00欧元