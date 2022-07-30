佩洛西出访在即 白宫：无证据显示中国增加军事活动

（早报讯）在美国众议院议长佩洛西启程访问亚洲之际，白宫称没有证据显示中国增加了军事活动。而在另一方面，中国政府通过官方媒体宣布，将于星期六（7月30日）在台湾海峡附近举行实弹射击训练。

路透社报道，佩洛西29日谈到她的行程时并未确认是否会访问台湾。中国国防部26日已经警告，如果佩洛西坚持访台，“中国军队绝不会坐视不管”。

白宫国家安全委员会协调员柯比29日说：“（我们）没有看到任何对台湾有害的具体或明确迹象。”

中国国家主席习近平在此前一天与美国总统拜登通电话时强调，“中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。民意不可违，玩火必自焚。”

居美国候补总统第二顺位的佩洛西29日告诉记者，她即将访问亚洲，还说美国重视亚太关系，但没有说明会不会访问台湾。

佩洛西说：“我对这次访问感到非常兴奋，你们到时候就会知道更多。”

白宫拒绝对佩洛西将访台的媒体报道置评。柯比说：“她要去什么地方、做了什么安排，这些问题只有议长可以回答。”

一名不愿具名的美国军方官员则透露，最近几天，美国军方未在台湾海峡附近增派舰船或飞机。

另据中国官方媒体29日报道，中国军方将于30日上午8时至晚上9时在福建省平潭一岐屿附近水域执行实弹射击训练任务，禁止一切船舶进入。

这份声明并没有提到佩洛西。演习地点位于中国大陆海岸附近，而不是在靠近台湾海峡水域。尽管如此，北京所要传达的信号是不言而喻的。