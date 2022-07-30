布林肯希望美中“明智”处理双方对台湾问题分歧

（早报讯）美国国务卿布林肯希望美中两国能够“以明智的方式”来处理双方在台湾问题上的分歧。

法新社报道，布林肯星期五（7月29日）被问到众议院议长佩洛西的亚洲行程时，并没有直接就佩洛西的行程可能包括台湾的报道置评。

布林肯说，总统拜登28日在与中国国家主席习近平通电话时已明确强调，美国“坚决反对单方面改变现状和破坏台海和平稳定的行为”。

布林肯说：“对于台湾问题，我们之间存在很多分歧，但在过去40多年里，我们处理了这些分歧，维护了台海的和平与稳定，使台湾享有繁荣昌盛。”

布林肯所指的是美国在1979年与中华人民共和国建交，并在《建交公报》中宣布断绝与中华民国的外交关系，根据《台湾关系法》与台湾进行非官方往来。

布林肯说：“我们认为，领导人之间进行直接沟通，是双方以最负责任的方式处理台湾问题的最重要关键。”

佩洛西29日谈到她的亚洲行程时并未确认是否会访问台湾。中国国防部26日已经警告，如果佩洛西坚持访台，“中国军队绝不会坐视不管”。

白宫29日称没有证据显示中国增加了军事活动。而中国政府在同日宣布，中国军方将于30日上午8时至晚上9时在福建省平潭一岐屿附近水域执行实弹射击训练任务。

中方声明并没有提到佩洛西。演习地点位于中国大陆海岸附近，而不是在靠近台湾海峡水域。尽管如此，北京所要传达的信号是不言而喻的。