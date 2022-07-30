美日启动新高级别经济对话 新研究中心向志同道合国家开放

（早报讯）美国和日本正式启动新的高级别经济对话，旨在反击中国及应对俄罗斯入侵乌克兰所造成的破坏。

路透社报道，美国国务卿布林肯和商务部长雷蒙多与日本外交部长林芳正和经济产业部长萩生田光一星期五（7月29日）在华盛顿举行“二加二”经济会议时，同意建立一个新的联合研究中心，共同研究下一代半导体；他们也讨论了能源和粮食安全问题。

布林肯在会议开始时说：“作为世界第一大和第三大经济体，我们必须共同努力捍卫基于规则的经济秩序，以确保所有国家都可以参与发展、竞争和繁荣。”

布林肯指近期发生的世界事件包括冠病大流行和乌克兰战争，暴露了关键供应链的脆弱性，并有越来越多国家因为不可持续和不透明的贷款做法而面临债务负担。

布林肯进一步说：“中华人民共和国采取胁迫与报复性的经济手段，迫使一些国家做出损害自己的安全、知识产权和经济独立的选择。”

林芳正称俄罗斯入侵乌克兰是对国际秩序的严重挑战。他也以不点名方式暗批中国试图“不公平和不透明地利用它的经济影响力来实现自己的战略利益”，与“改变现有的国际秩序”。

萩生田光一则说，日本将迅速开展下一代半导体的研究，华盛顿和东京已同意成立一个新的研发机构，以建立重要组件的安全来源。他也说，新研究中心将对其他“志同道合”的国家开放。

美日没有立即公布新研究中心的更多细节，但日本经济新闻在此前一天报道，一个专门研究2纳米半导体晶片的新研究中心将于今年年底前在日本成立。新中心将包括一条原型生产线，预计可在2025年之前开始投入生产。