专家呼吁重症高风险者马上接种追加剂 别等下一代疫苗

（早报讯）五位疫苗专家接受路透社的访问时呼吁尚未接种冠病疫苗第二剂追加剂的重症高风险群体，别再等待下一代冠病疫苗的面市，在秋季来临之前赶快接种现有的疫苗追加剂。

路透社报道，奥密克戎亚型毒株BA.5正在全球肆虐，导致许多国家包括美国的确诊病例大幅攀升。

其实现有疫苗仍然能够保护确诊者避免住院或演变成重症甚至死亡。

疫苗专家说，目前仍不清楚什么变种冠病毒株会在秋季广泛传播，而预计是针对BA.4和BA.5这两种奥密克戎变种毒株的下一代疫苗到时能否有效应对秋季肆虐的病毒，现在还是一个未知数。

威尔康奈尔医学院微生物学和免疫学教授约翰摩尔的忠告是：“如果你是需要接种追加剂的人，那你现在就去接种吧。”

由约翰摩尔和另外几名疫苗专家联合撰写的疫苗研究社论于星期五（7月29日）发表。

美国医药监管机构已要求美国辉瑞公司与其合作伙伴德国BioNTech公司以及莫德纳公司，开发专门针对奥密克戎BA.4和BA.5以及冠病原始毒株的疫苗追加剂。

根据美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据，美国50岁及以上并符合接种第四剂疫苗的群体中，只有约30%已接种第四剂疫苗，即第二剂追加剂。而在50至64岁群组，接种第四剂的人不到10%。

美国当局尚未批准50岁以下或没有主要风险因素的人接种第四剂疫苗，支持这一群体接种第四剂的科学专家也不多。