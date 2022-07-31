佩洛西率代表团 8月1日到访新加坡

（早报讯）美国众议院议长佩洛西率领代表团展开亚洲之行，她将到访新加坡、马来西亚、韩国和日本。这次行程将着重印度太平洋地区的相互安全、经济伙伴关系和民主治理。

佩洛西在星期天（7月31日）发表的声明说：“今天，我们的议会代表团将前往印太地区，重申美国对该地区盟国和朋友的坚定及不可动摇的承诺。在新加坡、马来西亚、韩国和日本，我们的代表团将举行高级别会议，讨论如何进一步推进双方的共同利益和价值观，包括和平与安全、经济增长与贸易、冠病大流行、气候危机、人权和民主治理。”

她也说，了解到自由和繁荣的印太地区对美国及全球的繁荣至关重要，因此在总统拜登的强有力领导下，美国致力于在这个地区展开明智的战略性接触。

新加坡外交部说，佩洛西率领的美国国会代表团将在8月1日至2日访问新加坡，与哈莉玛总统和李显龙总理会面，代表团也将和多位内阁部长交流。

近年来首个由美众议院议长率领访问我国的国会代表团

这是近年来首个由美国众议院议长亲自率领访问新加坡的国会代表团。众议院议长是美国总统第二顺位继承人，身份十分重要。

代表团成员包括众议院外交委员会主席格米克斯（Gregory Meeks）、退伍军人事务委员会主席高野（Mark Takano）、筹款委员会副主席德尔本（Suzan DelBene）、监督与政府改革委员会与情报常设委员会委员克里希纳穆尔提（Raja Krishnamoorthi）、军事委员会和外交委员会成员金安迪（Andy Kim）。他们都是民主党成员。

新美双边关系密切，两国高层经常互访。新加坡总理李显龙2022年已经访问过美国两次，并在二十国集团（G20）峰会场边同拜登会面。过去一年，国务资政尚达曼、时任财政部长的黄循财、国防部长黄永宏、外交部长维文医生、贸工部长颜金勇和通讯及新闻部长杨莉明，也先后出访美国。拜登内阁有五人已经访问过新加坡，包括能源部长格兰霍姆、国防部长奥斯汀、贸易代表戴琪、商务部长雷蒙多和副总统哈里斯。

佩洛西办公室发布的新闻稿中，没有将台湾列入行程。