疫情冲击和安倍国葬争议 岸田政府支持率降至最低水平

（早报讯）根据一项民意调查，日本冠病疫情复燃和为前首相安倍晋三举行国葬引发的争议，导致岸田文雄政府的支持率大幅下跌。

综合彭博社、新华社和路透社星期一（8月1日）的报道，共同社在7月11日和12日进行的民调结果显示，岸田文雄内阁的支持率下降了12.2个百分点，至51%。这是岸田文雄于去年10月上任以来的最低水平。

根据民调，由于全国的冠病确诊病例激增，支持政府应对冠病措施的人数降至53.3%，减少了7.7个百分点。调查也显示，超过60%的受访者对政府应对近期物价上涨的措施表示不满。

根据世界卫生组织（WHO）汇编的数据，日本的每周冠病确诊病例数现为全球最高，过去七天录得133万起；其次为美国，达90万3803起。东京都政府7月31日报告了3万1541起新病例，上星期四录得了单日病例新高，达到4万零406起。

另外，公众对应否为安倍晋三举行国葬意见分歧，这也被视为导致政府支持率下降的原因之一。

在参与调查的受访者中，53.3%表明反对为安倍晋三举行国葬，61.9%的人认为议会必须就此事进行辩论。

安倍晋三7月8日上午在奈良市街头发表助选演说时遭41岁男子山上彻也开枪袭击，因失血过多死亡，终年67岁。

日本政府7月22日敲定，将于9月27日在东京北之丸公园的日本武道馆为安倍晋三举行国葬。