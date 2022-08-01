第一艘载有2万多吨乌克兰玉米的货船开出敖德萨港

（早报讯）第一艘载有超过2万6000吨乌克兰玉米的货船，已开出敖德萨港口。

路透社报道，乌克兰基础设施部长说，这艘船于格林威治标准时间星期一（8月1日）凌晨约6时15分（新加坡周一下午2时15分）开出敖德萨港。

另据土耳其国防部消息，这艘悬挂塞拉利昂国旗的“拉佐尼”号（Razoni）的目的地是黎巴嫩的黎波里。

设在伊斯坦布尔的联合协调中心（JCC）说，拉佐尼号预计于2日开到伊斯坦布尔接受检查。联合协调中心已要求各方通知俄罗斯军方，确保船只安全通过。

由联合国、俄罗斯、乌克兰和土耳其官员组成的联合协调中心，已核实了敖德萨港口和负责运载粮食的货车全部准备就绪。

乌克兰官员说，目前还有17艘船停靠在乌克兰黑海港口，其中16艘载有约58万公吨乌克兰谷物。

在联合国的斡旋下，俄罗斯与乌克兰7月22日在伊斯坦布尔签署协议，让乌克兰黑海港口重开恢复谷物出口。这项协议有望舒缓俄乌战争以来的粮食危机，降低全球谷物价格。

不过，在7月31日凌晨，俄罗斯向乌克兰南部港口城市尼古拉耶夫进行了猛烈轰炸，乌克兰最大农业公司Nibulon老板瓦达图尔斯基的房子遭导弹击中，74岁的瓦达图尔斯基和妻子赖莎在“大规模”轰炸中丧命。

尼古拉耶夫市长森克维奇说，这可能是尼古拉耶夫迄今遭遇最猛烈的轰炸，被摧毁的其他设施包括一家酒店、一座体育馆、两所学校、一个加油站和许多房屋。

尼古拉耶夫是通往乌克兰黑海最大港口敖德萨的主要通道，自俄罗斯2月24日开始入侵乌克兰以来，这座城市就一再遭到袭击。

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克相信这是一次蓄意行动。波多利亚克说，其中一枚导弹击中瓦达图尔斯基的卧室，“毫无疑问”这是一次有针对性的袭击。

Nibulon为乌克兰谷物出口公司，为乌克兰出口谷物建造了许多储存设施和其他基础设施。