美国股市7月表现出色 8月会更艰难？

（早报讯）美国华尔街股市大部分投资者在过去一星期里，似乎决定押注联储局对加息的鹰派态度已达到顶峰，带动美国股市在过去一个星期里显著上涨，让标准与普尔500指数取得近两年来的最好月度表现。但有些市场分析师却认为，那是投资者一厢情愿的想法。

今年7月，道琼斯指数总共上涨了3％，标准与普尔500指数上涨4.3％，纳斯达克综合指数更是显著攀高了4.7％。这三个主要指数的月度表现，也都是自2020年以来最好的。

然而，有些分析师认为，这些投资者太早庆祝了。美国经济在今年上半年连续几个季度实际国内生产总值下降，联储局重视的消费价格指数，即通胀指标仍然居高不下，央行上星期又将利率提高了75个基点，是过去40年来最快的加息周期。

唯一真正改变的是市场投资者对未来加息的预测。其实这也主要基于联储局主席鲍威尔在上星期三（7月27日）的新闻发布会上的两句话而已。

当时鲍威尔说：“虽然在我们的下一次会议上，我们可能适当增加一次异常大的增幅，但这将取决于我们从现在到那时所获得的数据。随着货币政策立场进一步收紧，放慢加息步伐可能会变得合适。”

鲍威尔还说：“目前介于2.25％至2.50％之间的利率可能处于‘中性’水平，这意味着它们既不宽松也不限制。”

华侨银行投资策略执行董事华素梅农（Vasu Menon）在接受《联合早报》访问时说：“美国华尔街股市确实在刚刚结束的7月份出现了相当强劲的反弹。标准与普尔500指数，和以科技股为主的纳斯达克综合指数分别上涨9％和12％，因为投资者寄希望于美国经济增长放缓，能够让联储局软化激进的加息立场。”

华素梅农说：“投资者不应该视华尔街的反弹为股市已经做好准备，而且还会持续好转。（照片来源：华侨银行）

但对于上个月的涨势，华素梅农说：“投资者不应该视华尔街的反弹为股市已经做好准备，而且还会持续好转。首先，联储局仍然非常关注通胀问题。如果通胀仍旧“赖着不走”，即使经济放缓，联储局也可能继续大幅加息的。因此，从美国国债收益率曲线的倒挂来看，联储局误判导致美国经济衰退的风险不容小觑。”

华素梅农说：“如果美国经济衰退的可能性增加，市场分析师可能会下调盈利预测，这很有可能会损害股价的。因此，至少在短期内，在我们更清楚地了解美国通胀和联储局政策之前，投资者仍旧是谨慎为妙。”

拉哲说：“我们预计股市出现严重衰退。我们也认为未来几个月美国股市的跌幅应该不会超过20％。”（照片来源：大华银行）

大华资产管理多元资产策略主管拉哲（Anthony Joseph Raza）在接受本报专访时说：“今年7月对全球股市来说，是一个非常强劲的月份。我们认为，这次的反弹主要是因为6月份的超卖造成的。”

拉哲说：“开年到6月为止，全球股市总共下跌20％。我们的观点是，尽管未来一年全球经济可能会显着放缓，但我们预计不会出现严重衰退。我们也认为未来几个月美国股市的跌幅应该不会超过20％。”

拉哲也说：“在通胀得到良好的控制，以及美国经济不再放缓之前，美国股市是不会有可持续的良好表现的。美国股市相信要等到2023年才会有可持续性的涨势。我们相信，股市在今年剩余时间里，会在受限的区域内波动。与年初的水平相比，市场相信会在负10％至负15％的范围内交易。”

除了本地业界人士对美市目前涨势有所保留之外，带动美市上涨的鲍威尔“中性利率”的言论，也引起了一些国际知名经济学家和投资者的的反击。

前财政部长萨默斯（Larry Summers）就认为，鲍威尔对中性利率的评论“站不住脚”。美国亿万富翁兼对冲基金经理阿克曼（Bill Ackman）也在当天深夜发了推文说：“虽然2.25％的利率在通胀率为2％的环境里可能属于中性利率，但是当通胀达到9％，这是一个极极宽松的利率。”

各平台的许多市场人士发表看法说，联储局如果就这么以这样的利率就认为在对抗物价上涨的斗争中取得胜利，那联储局是不是也认为通胀会可能在年底前神奇地般的跌到2％吗？

虽然如此，华素梅农说：“在市场经历了几轮的抛售后，目前股市的估值确实变得更具吸引力了。而且现在也有大量闲置流动资金正在场外处在观望状态，一旦整体前景明显好转、通胀见顶、联储局结束加息周期，这就可能会点燃更为强劲的反弹。”

他说：“在接下来的六到九个月内，采用美元成本平均策略（Dollar-cost-averaging Strategy），有选择地逐步吸购，而不是试图等到股市触底，可能是一种较为谨慎的策略。没有风暴会永远持续下去的，阳光总是在暴风雨过后照耀得更灿烂。”

不过，暂时在全新的8月里，就算是当局让收紧政策、紧缩步伐开始放缓，就算是通胀真的已经见顶，投资者真的还是应该谨慎为佳，毕竟40年“难得一见”通胀飙升，真的不是联储局这么一两下就可以驯服的。