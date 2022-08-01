印度出现首起猴痘死亡病例

（早报讯）印度南部喀拉拉邦（Kerala）一名确诊感染猴痘的男子7月30日在医院去世，这是印度的首起猴痘死亡病例。

喀拉拉邦卫生部长乔治星期一（8月1日）说，死者年仅22岁，因脑炎和疲劳症状入院，送院时并没有出现猴痘症状。

死者7月21日在阿拉伯联合酋长国确诊感染猴痘，但他的家人7月30日才交出检测报告。

印度卫生部门已将相关样本送往国家病毒学研究所检测并等待确认，喀拉拉邦将成立专家小组展开调查。

到目前为止，印度共报告五起猴痘病例，其中三起均从阿联酋返回喀拉拉邦，另外一起发生在首都新德里。

印度联邦卫生部已成立一个工作组检测猴痘病毒，这项工作由印度冠病疫情特别工作组负责人保罗（Vinod Kumar Paul）领导。

除了印度，西班牙卫生部7月30日通报第二起猴痘死亡病例，死者为一名31岁男子。西班牙卫生部说，西班牙已成为“全球受猴痘疫情影响最大的国家之一”。

根据世界卫生组织网站，猴痘是由猴痘病毒引起的疾病，常见症状包括发烧、剧烈头痛、肌肉酸痛、背痛、精力不足、淋巴结肿大和皮疹或皮肤损伤。皮疹通常在发烧开始后的一到三天内出现，皮损则是平坦或略微凸起，充满透明或淡黄色的液体，然后会结痂、干瘪和脱落。患者症状通常持续两到四周，无需治疗即可自行消失。