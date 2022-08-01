周一美市盘前小幅退低 重点谈分析师眼里的苹果

周一重点：

美国华尔街股指期货星期一（8月1日）以小幅下跌，开始新的一个月的交易。在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌7.90点或0.19％，报4122.40点；纳斯达克100指数期货也稍微下跌23.30点或0.18％，报12924.70点；道琼斯指数期货微跌7.60点，报32837.50点。

在苹果（Apple）和亚马逊（Amazon）上星期五对接下来业绩做出乐观预测后，美国股市当天延续近日的涨势。标准与普尔500指数和纳斯达克指数更是双双创下自2020年以来最大单月涨幅。

标准与普尔500指数上星期五上升57.86点，闭市报4130.29点。重量级的道琼斯指数则起315.50点，闭市报32845.13点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起1.81％或230.10点，以12947.97点收市。

美国股市上星期五的交易开始活跃起来，交易所的总成交量是1亿1350万股，比过去20天的107亿9000万股平均成交量来得多。

苹果（Apple）（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

（早报讯）科技巨头苹果刚刚在上星期四（7月28日）盘后发布业绩。苹果的业绩比许多分析师的预测还来得好，缓解了投资者对消费者需求放缓的担忧。不仅如此，苹果的iPhone业务看起来还很有韧性，因为宏观经济压力尚未抑制市场对这款智能手机的需求。星期一我们就来看看几位分析师对苹果股票的看法。

首先，富国银行（Wells Fargo）分析师雷克斯（Aaron Rakers）在分析报告中就说：“在市场仍有大量不确定因素，以及消费者支出看似疲软的情况下，苹果仍然交出良好的业绩，而且还做出乐观前瞻性展望。最值得注意的是，苹果没有看到任何可以让iPhone需求放缓的宏观因素。不过，苹果的其他穿戴配件和数码广告等则可能受到一些影响。”

雷克斯说，苹果和其他公司一样面对来自外汇的压力，和经济趋势的“相当大的挑战”，但是苹果显示出它们的韧性。苹果应该能够做得比一般个人电脑和智能手机同行还来得好。因此给于苹果股票“增持”评级，目标价为185美元。

Cowen & Co分析师桑卡尔（Krish Sankar）也认为，苹果的业绩和该高管的谈话显示市场对像iPhone这样的高端产品需求具有仍旧殷切。桑卡尔也给于苹果股票“跑赢大盘”的评级，目标价为200美元。

花旗研究（Citi Research）分析师苏瓦（Jim Suva）也为苹果的“出色业绩”欢呼。他在给客户的一份分析报告中写道：“苹果大约900亿美元的股票回购计划，将继续给该股很好的支持，甚至是有力的提振作用。”

苏瓦也说，iPhone 14应该可以按计划在今年9月发布，而苹果可折叠手机最迟则可能在2024年投入生产。根据苹果业绩报告，iPhone 13是苹果第三财季830亿美元销售额的主要推动力，尽管Mac电脑的销售额低过预测数字，但在iPhone的支持下，苹果盈利还是获得提振。

苏瓦因此也给苹果股票“买入”评级，并将目标价从原本的175美元上调至185美元。

Wedbush分析师艾夫斯（Daniel Ives）则在他的苹果分析报告中写道：“这个季度的业绩报告充分显示苹果的iPhone需求强劲，以及该公司在应对供应链短缺的能力。这些全部都指向看涨的方向。”

另外，在Tipranks的28名分析师当中，有21名给予苹果股“买入”的评级，六名给予“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是180.07美元。

苹果是在上星期四公布了截至今年6月25日的2022财年第三季度业绩报告。报告显示，苹果的季度营业额创纪录，达830亿美元，同比增长2％，摊薄后的季度每股盈利是1.20美元。