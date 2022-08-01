伊朗对欧盟核协议草案持乐观态度

（早报讯）自欧盟提出一份新的草案后，伊方代表便轮番释放积极信号，表示愿再给美国一次机会，在谈判中“展示诚意和负责任行事”，继续通过“外交和会谈”推动伊朗核问题全面协议恢复履约。

伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanani）星期一（8月1日）在记者会上说：“我们仍然乐观地认为，谈判进程将让我们取得合理结果。”

卡纳尼此番表态被认为是伊朗对欧盟此前提出草案的“乐观”回应。他说：“我们可能会看到新一轮的谈判，这完全取决于对方的意愿，尤其是美国的意愿。”

欧盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）7月26日在英国《金融时报》撰文说，为促使美国和伊朗恢复履行伊核协议，欧盟提出一份新的草案文本并已转交美伊双方。草案文本包括“各方来之不易的妥协”和“详细地阐述了解除制裁以及恢复2015年协议所需的核步骤”。

博雷利认为，在与伊核协议相关方举行了15个月紧张和有建设性的谈判与互动后，各方作出更多重大妥协的空间已经用尽。

美国国务院发言人普莱斯26日说，美方正在审阅欧盟提出的新草案，将直接向欧盟反馈意见。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、德国和中国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取的措施仍有回旋余地。

2021年4月开始，伊核协议相关方在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判，但双方在几个问题上存在重要分歧，谈判进程停滞不前。

2022年3月11日，博雷利宣布谈判因“外部因素”暂停。美伊两国经欧盟协调，6月28日至29日在卡塔尔首都多哈再次进行间接谈判，但未取得突破性进展。

伊朗副外长兼伊朗核问题首席谈判代表巴盖里7月31日在社交媒体说，伊朗正在与伊核协议相关方，特别是欧盟协调员密切合作，以便“为美国提供另一个展示善意和责任的机会”。他指出，如果美国做好准备，伊朗也准备在短时间内完成谈判。

巴盖里强调，伊朗已递交一些建设性意见，为快速解决问题铺平了道路，美国应纠正单方面“非法”退出伊核协议所造成的“破坏性复杂局面”。